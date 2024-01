Instituição oferece atendimento psiquiátrico gratuito em Manaus

Manaus (AM) – O primeiro mês do ano é marcado pela campanha Janeiro Branco, que alerta para a importância dos cuidados com a saúde mental. Um dos pilares do movimento que ocorre nacionalmente é incentivar as pessoas a procurarem suporte profissional quando necessário, seja de médicos, psiquiatras ou psicólogos.

Em Manaus, a comunidade pode contar com o apoio da Afya Educação Médica, que oferece atendimento gratuito na especialidade de Psiquiatria. As consultas fazem parte das atividades práticas dos cursos de pós-graduação oferecidos pela instituição e acontecem, todo mês, conforme a programação de aulas, na sede da Afya Educação Médica, na avenida André Araújo, 2767, bairro Aleixo.

As pessoas que precisarem de atendimento podem entrar em contato pelo número (92) 99379-9297. É necessário apresentar encaminhamento do Sistema Único de Saúde (SUS) ou do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

A diretora da unidade Manaus, Suelen Falcão Gonçalves, ressalta que na instituição as pessoas têm acesso a atendimento qualificado, prestado por médicos que estão cursando pós-graduação na área, com o suporte de profissionais especialistas.

“Os nossos alunos aprendem, tem contato com casos reais e, em contrapartida, a população recebe acompanhamento”, explica.

Além de Psiquiatria, a Afya Educação Médica oferece em Manaus atendimento em outras cinco especialidades: Neuropediatria, Nutrologia, Dermatologia, Endocrinologia e Pediatria Geral.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

‘Janeiro Branco’ alerta para sinais e o momento de buscar ajuda profissional na saúde mental

Janeiro Branco: a importância do uso racional de medicamentos nos transtornos mentais