Período para matrícula de novos alunos na rede pública inicia nesta quarta-feira (17)

Manaus (AM) – O período de matrículas para novos alunos da rede pública de ensino inicia nesta quarta-feira (17). O processo de reserva de vagas pode ser realizado de forma on-line, por meio do site www.matrículas.am.gov.br. O prazo encerra na próxima sexta-feira (19). Para concluir o processo de matrícula, os pais ou responsáveis devem realizar a entrega de documentos na unidade de ensino escolhida, no prazo de três dias úteis.

As datas para matrículas de novos alunos dão continuidade ao “Calendário de Matrículas de 2024” iniciado com o processo de rematrículas automáticas dos discentes que estudaram na rede pública do Amazonas em 2023; seguido do reordenamento e transferências. Caso não haja a entrega de documentos, o candidato perde a vaga, que é remetida de volta ao sistema.

De acordo com a Gerente de Matrículas da Secretaria de Educação, Irlanda Araújo, a rede pública de ensino está chegando a fase final das datas programadas no Calendário de Matrículas.

“Estamos realizando todos os trâmites referentes às matrículas desde o ano passado. Após o atendimento voltado para os novos alunos, a rede pública de ensino estipula um prazo para atendimento ao aluno retardatário, para aqueles casos que, por algum motivo, não conseguiram realizar a matrícula do aluno no período estipulado”, explicou Irlanda Araújo.

EJA

Além do ensino regular, a Secretaria de Educação ofertará, para o ano de 2024, vagas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), na capital e interior. O período de matrícula de novos alunos também inicia nesta quarta-feira (17).

Desde o ano de 2021, a estrutura da EJA no Amazonas passou por reformulação. O ano letivo, que durava 12 meses, passou a durar um semestre (seis meses).

Documentação

Os documentos necessários para a matrícula de novos alunos, são:

Comprovante de escolaridade original:

Guia de transferência;

Histórico Escolar;

Declaração de transferência (com validade de 30 dias) caso o candidato venha da rede particular, federal, de outro estado ou municipal do interior do estado)

Certidão de nascimento (original e cópia).

CPF e RG (original e cópia) do aluno do ensino médio.

Cartão de vacinação (cópia).

Duas fotos 3X4 recentes do aluno.

Documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula, do aluno menor de idade.

Comprovante de residência atualizado (até 30 dias da data de apresentação).

