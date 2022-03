“Vamos continuar cobrando respostas”, diz vereador sobre irregularidades da Amazonas Energia

Manaus (AM) – O vereador Jander Lobato (PTB) afirmou que a identificação de seis novos medidores com irregularidades da Amazonas Energia, neste mês de março, pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem), representa o fortalecimento da cobrança dos órgãos de fiscalização e dos Poderes Legislativos e da sociedade civil para os problemas ocasionados pela concessionária no estado.

Na última segunda-feira (21), o Ipem multou a Amazonas Energia pelas irregularidades identificadas em 36 medidores convencionais, de um total de 2.032 fiscalizados de janeiro até essa segunda-feira.

Essas irregularidades geraram três autos de infração, sendo homologados dois processos, no valor de R$ 400 mil. O terceiro auto de infração, a concessionária tem um prazo de dez dias para apresentar defesa junto ao instituto, pelos seis novos medidores reprovados no mês de março.

No dia 17 de fevereiro, foi realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de Manaus (CMM), de autoria do vereador Jander Lobato, para esclarecer dúvidas e cobrar respostas sobre as irregularidades da Amazonas Energia acerca dos medidores instalados nas residências.

A audiência contou com a presença do vice-presidente da Amazonas Energia S.A, Radyr Gomes de Oliveira e do diretor-presidente do Ipem, Márcio André Brito. Na ocasião, Rady Gomes havia afirmado que, os consumidores prejudicados pela falha na medição do consumo, seriam ressarcidos pela empresa.

“Quando realizamos a audiência pública na Câmara, pedimos que fossem esclarecidas muitas dúvidas e que a sociedade tivesse respostas para esse problema. Essas novas irregularidades encontradas são frutos da nossa cobrança como cidadãos e representantes do povo nas casas legislativas e nos demais órgãos de fiscalização. Estamos acompanhando de perto todas essas etapas e cobrando respostas para o que foi dito durante a audiência para que tenhamos respostas que ajudem a melhorar a vida da nossa população”, explicou Jander Lobato.

Nas duas primeiras semanas de fevereiro, o Ipem havia identificado 24 medidores irregulares que se somaram aos seis aparelhos com problemas detectados no mês de janeiro. Na ocasião, 1.100 medidores antigos foram vistoriados pelo órgão. Em alguns casos, com o erro de medição, o valor cobrado chegava a ser o dobro.

Diariamente, o Ipem recebe cerca de 70 denúncias de consumidores, por meio da ouvidoria do Ipem e pela CPI Itinerante, realizada pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O Ipem fez gestão junto à concessionária de energia para retirar esses equipamentos e disponibilizar para a perícia do Ipem.

O diretor-presidente do Ipem, engenheiro Márcio André Brito, explicou que os resultados apresentados até hoje fazem parte do plano de trabalho pactuado com o Inmetro.

“Os resultados obtidos até o momento são frutos de um planejamento de trabalho feito pelo Ipem. E, por isso, nós seguimos com as fiscalizações na capital e interior”, disse Márcio André Brito.

*Com informações da assessoria

