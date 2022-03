Com cerca de 30 prefeitos do Estado, grande ato de filiação do União Brasil será neste sábado (26)

O evento será realizado às 9h, na Quadra da Aparecida, Avenida Ramos Ferreira, zona Sul de Manaus e contará com a presença do governador Wilson Lima e outros membros do partido

Manaus (AM) – O ex-deputado federal Pauderney Avelino confirmou em suas redes sociais, que o grande ato de filiação, que inclui cerca de 30 prefeitos do estado, ao União Brasil será no próximo sábado (26). O evento será realizado às 9h, na Quadra da Aparecida, Avenida Ramos Ferreira, zona Sul de Manaus e contará com a presença do governador Wilson Lima e outros membros do partido.

“Vamos fazer um grande partido no Brasil e vamos também fazer um grande partido no Amazonas”, escreveu em suas redes sociais.

Avelino, que assumiu o cargo de presidente regional do partido no Amazonas na segunda-feira (21), também confirmou a ida de deputados para o União Brasil.

“Estamos aguardando também a vinda de vários deputados estaduais para a composição da chapa, como também a de deputados federais. Então, nós teremos um grupo bastante grande e forte para as eleições”, afirmou.

Os nomes dos novos membros do partido ainda não foram divulgados. No entanto, o Em Tempo traçou um panorama da força do União Brasil no Amazonas caso a filiação de 30 prefeitos realmente se confirme. O feito histórico certamente pode ajudar a reeleger Wilson Lima no cargo de governador do Estado.

