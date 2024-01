Campanha solidária apoia crianças e adolescentes com câncer em Manaus

Manaus (AM) — Início de ano é geralmente o período em que muita gente faz uma limpa nos armários. Que tal doar o que não precisa mais para crianças em tratamento contra o câncer e seus familiares? O Manauara Shopping participa da campanha “Desapego Solidário”, em parceria com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC-AM), para arrecadar roupas, sapatos, brinquedos, bolsas e objetos em boas condições de uso que irão beneficiar crianças e famílias assistidas pela entidade. As doações podem ser feitas até esta quarta-feira, 24, no piso Tucumã.

Itens de todos os tamanhos são bem-vindos, pois serão destinados tanto para crianças quanto para famílias em situação de vulnerabilidade. No entanto, é preciso que os itens estejam em boas condições de uso.

A gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson, destaca a participação ativa dos clientes em campanhas solidárias. “Doar faz bem, e o Manauara Shopping sempre busca contribuir com campanhas solidárias, porque acreditamos no poder transformador da solidariedade”, destaca.

A coordenadora social do GACC, Simy Essucy, destacou a importância da iniciativa para colaborar com o trabalho social desempenhado pela instituição.

“Todos aqueles produtos que você não está utilizando, mas que está em bom estado, nós aqui na instituição estamos recebendo esses produtos, e eles são repassados para as nossas crianças, adolescentes e os familiares que são atendidos na instituição. Participe da campanha e, com certeza, você estará fazendo a diferença na vida de uma criança, adolescente ou familiar do GACC Amazonas”, convidou.

O GACC é uma organização sem fins lucrativos que atua há 24 anos, apoiando crianças e adolescentes com câncer, além de promover o bem-estar físico e psicossocial das famílias. Mais de 1.200 pessoas foram atendidas neste período. O grupo fornece regularmente kits suplementares, cestas básicas, transporte e hotelaria para quem não tem estadia em Manaus. Conheça mais sobre os programas e projetos do GACC acessando @gaccamazonas ou www.doegacc.org.br.

Solidariedade

Além da campanha “Desapego Solidário”, o Manauara Shopping também realiza mais uma edição da campanha “Volta Às Aulas”. Em colaboração com o Instituto da Criança, o empreendimento mobiliza visitantes e colaboradores para contribuírem com a doação de materiais escolares destinados a crianças em situação de vulnerabilidade social. Até o dia 9 de fevereiro, o Manauara Shopping conta com um ponto para recolhimento das doações no corredor do Piso Tucumã.

Manauara Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, e mobiliários que possuem acabamento com cores e materiais do artesanato local.

O “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício. Com 47 mil m² de ABL, possui 234 lojas distribuídas entre os seus quatro pisos: Buriti, Açaí, Tucumã e Castanheiras. Além de 10 lojas âncoras, conta com uma ampla oferta de lazer com salas de cinema UCI, o Magic Games – espaço de jogos e diversões eletrônicas – e um teatro com 600 lugares. O Manauara Shopping possui o Certificado de Excelência 2016, na categoria Compras do TripAdvisor, pela boa qualidade das avaliações que recebe de clientes e visitantes e está em terceiro lugar na categoria Pontos Turísticos da cidade de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Solidariedade: rede de supermercados e GACC Amazonas promovem “Desapego Solidário”

Saúde infantil: Pais devem estar atentos na hora de comprar a mochila escolar

Grupo Queiroz e Lar Batista Janell Doyle se unem em campanha de doação de mochilas em Manaus