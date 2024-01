Soufflé de Bodó estreia novo espetáculo nesta quinta-feira (25), em Manaus

"Cê Virou Planta", uma parceria com o Coletivo Nupramta, vai ser apresentado no Teatro da Instalação

Manaus (AM) – O Teatro da Instalação (Rua Frei José dos Inocentes, Centro) recebe o público, nesta quinta-feira (25), às 19h, para a estreia do espetáculo “Cê Virou Planta”, da Soufflé de Bodó em parceria com o Coletivo Nupramta (Núcleo de Práticas Meditativas no Treinamento do Artista). A classificação é de 16 anos e o acesso é gratuito.

O diretor da companhia amazonense, Francis Madson, destaca que a peça compõe três novas experimentações artísticas do projeto “Brasa”, que conta ainda com a série “Manda Brasa” e a performance “A Vaca”, de Vanessa Bordin, prevista para fevereiro. Ele explica que é a segunda etapa do projeto desenvolvido junto com o Coletivo Nupramta.

“A peça conta a história do luto de um filho que perdeu a mãe e, em cena, nós apresentamos teatro performativo, físico e dramaturgia autobiográfica. A produção percorre o processo do luto e da despedida por meio de dramaturgia, música e elementos cênicos”, comenta Madson, que divide a direção do espetáculo com Vanja Poty. “É um convite ao debate coletivo e destaca a importância de enfrentar a jornada do adeus com dignidade e respeito”.

Segundo o artista, o espetáculo marca um encontro inédito entre dois grupos de intensas atividades, Nupramta e Soufflé de Bodó, para a cocriação e investigação das noções de brasilidade e decolonialidade na cena.

“A troca entre as companhias busca ainda o fomento de redes integradas de criação que reúnem artistas, pesquisadores, histórias e movimentos necessários à sobrevivência das subjetividades nortistas pós-pandemia”, pontua o artista.

Bastidores

Foto: Victor Kaleb

A concepção geral e dramaturgia do espetáculo é de Francis Madson, que também é performer. A trilha sonora é de Diogo Navia e Samir Torres, direção de movimento de Adriana Goes, produção e operação de luz de Denis Carvalho.

O trabalho conta ainda com Cleide Reis como costureira, Meire Marques como artesã, Paulo Martins como estagiário de direção, designer gráfico de Thaís Vasconcelos, da Agencinha, marcenaria de Juca Di Souza, vídeos de Marcos Efraim, fotografia de Hamyle Nobre, além de Eric Lima na criação de identidade, Victor Kaleb no desenho de som em off e Manuella Barros na comunicação.

“Cê Virou Planta” conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Eventos e Turismo (Manauscult), através do prêmio Thiago de Mello, e do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Soufflé de Bodó

Foto: Victor Kaleb

Em junho deste ano, a companhia amazonense estreia mais uma peça inédita, “Amazonceaga”, uma comédia ácida sobre moda, a Amazônia e a transformação dos recursos naturais da região em produto de luxo, com Adanilo, Julia Kahane, Sarah Margarido, Denis Carvalho e direção e dramaturgia de Francis Madson.

A programação para 2024 conta ainda com a inauguração da Casa de Criação Soufflé de Bodó e do Jandira Theater Move, teatro container itinerante com 22 lugares, com a exposição “ExpoSouffléGrafia + 10” na comunidade Jandira, em Iranduba.

No cenário cultural desde 2013, o grupo reúne artistas com experiência na criação, direção e atuação, que se juntam para realizar espetáculos de teatro que tenham como foco o homem amazônico e dramaturgias autorais.

Entre os trabalhos realizados pelo grupo estão “Casa de Franciscos”, “Quem Nasce Antônio é Rei”, “Herói”, “Dragão de Macarapana”, “Curuminzado”, “Mãe – In Loco”, “Remontagem”, “Banho de Cavalo”, “Curta Metragem” e “Alice Músculo +2”.

A Soufflé de Bodó cria e executa eventos culturais na cidade e gerencia o Jandira Theater Move, primeiro teatro container itinerante da região norte, com 22 lugares. O grupo atua em Manaus e em Iranduba, às margens do rio Solimões, na comunidade de Jandira.

Toda programação da companhia está disponível no Instagram (@souffledebodo).

*Com informações da assessoria

