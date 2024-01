BBB 24: Fernanda ganha Anjo e coloca Pitel e Rodriguinho no Monstro

Fernanda deu sorte e ganhou a prova do Anjo nesta sexta-feira (26) no BBB 24. Além de estar imune e de poder dar a imunidade para outro participante, a sister colocou dois aliados no castigo do Monstro: Rodriguinho e Giovanna Pitel.

Apenas seis pessoas participaram da dinâmica, que exigia sorte: Fernanda, Pitel, Wanessa, Lucas Luigi, Raquelle e Matteus.

Na fase final, eles tinham seis cofres disponíveis e precisavam escolher o único certo. Fernanda teve três oportunidades de acertar, por ter sido a primeira selecionada na fase de roletas. Luigi teve duas chances e Wanessa teve somente uma. Com isso, a sister venceu a prova.

Fernanda está imune e ganhou uma imunidade para dar a outro participante, além de R$ 10 mil. Para o Monstro, ela escolheu a aliada Giovanna Pitel e Rodriguinho – que já ameaçou desistir do programa se fosse eleito para o castigo. O pagodeiro estava no VIP e agora está na Xepa.

Vale lembrar que o Big Fone vai tocar no programa ao vivo desta sexta-feira. Quem atender vai ganhar uma imunidade e terá que indicar três pessoas ao Paredão.

*Com informações do site AnaMaria.

