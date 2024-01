Fametro Idiomas oferece bolsas integrais para curso de inglês presencial em Manaus

Manaus (AM) — A Fametro Idiomas abre as portas para quem busca aprimorar suas habilidades no inglês com uma iniciativa especial. Os 20 primeiros alunos a se matricularem garantirão bolsas integrais para o curso presencial de inglês, que tem início programado para 19 de fevereiro de 2024.

Localizada no Conjunto Beverly Hills II, 45, bairro Chapada, a unidade oferece aulas presenciais nas segundas e quartas-feiras, das 8h às 9h30. A mensalidade será totalmente integral, e o aluno contemplado apenas será responsável pelo material do idioma, proporcionando uma oportunidade de imersão completa no aprendizado.

Os interessados devem comparecer à unidade com cópias dos documentos RG, CPF e comprovante de residência. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 11h às 20h, e aos sábados, das 8h às 12h. Para mais informações, entre em contato pelo número (92) 98160-9230/3090-3018.

Ao finalizar o curso, os estudantes terão a chance de obter um certificado, validando sua capacitação no idioma e agregando valor ao currículo.

Inscrições abertas

Para concorrer às bolsas integrais, é necessário ter mais de 14 anos e realizar a inscrição enviando uma mensagem para 98160-9230/3090-3018. Na mensagem, fornecer alguns dados pessoais será essencial. A matrícula será presencial, e não haverá necessidade de pagamento de taxa de inscrição.

Natalia Machado, coordenadora da Fametro Idiomas, destaca que a iniciativa visa tornar o curso de inglês mais acessível, reconhecendo a importância do idioma não apenas na esfera educacional, mas também no âmbito profissional.

*Com informações da assessoria

