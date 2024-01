Virginia compartilha ultrassom do terceiro filho: “Só peço saúde e paz”

Influenciadora anunciou a gravidez pelas redes sociais há dez dia, no dia 17

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou com os seguidores, na manhã deste sábado (27), imagens do primeiro ultrassom de seu terceiro filho. Além de uma foto, há também um vídeo em que é possível ouvir o coração do bebê.

“Obrigada Deus pelos meus filhos (digo filhos, pois ainda n sabemos o sexo do nosso bebezinho, mas, em breve, se Deus quiser, saberemos). Só peço saúde e paz”, afirmou Virginia.

Foto: Reprodução/Instagram

Terceiro filho

Virginia anunciou pelas redes sociais, no dia 17, que está grávida pela terceira vez. No Instagram, ela publicou uma sequência de fotos ao lado das filhas, Maria Alice e Maria Flor, e do marido Zé Felipe.

“Agora somos 5! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito felizes! Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com tudo! Só peço a Deus que nosso neném venha com muita saúde, porque amor vai ter de sobra”, disse.

