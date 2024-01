Escola de samba Bola Preta é atração nacional da Casa de Praia Zezinho Corrêa neste domingo (28)

Tradicional escola de samba sediada em Sobradinho (DF) desfila na avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro (RJ)

Manaus (AM) – Em ritmo de Carnaval, a Casa de Praia Zezinho Corrêa será palco, neste domingo (28), a partir das 18h, de três grandes shows gratuitos, das escolas de samba locais Couro Velho e Kamélia, e da nacional Bola Preta. A tradicional escola de samba sediada em Sobradinho (DF), que desfila na avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro (RJ), chega à cidade de Manaus para realizar o “1º Grito de Carnaval da Ponta Negra”.

A concentração vai iniciar no Anfiteatro e seguirá até o palco Murilo Rayol da Casa de Praia Zezinho Corrêa, espaço que é administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e está localizado no complexo turístico da Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

“Essa é uma oportunidade para aproveitar o melhor da cultura carnavalesca da nossa cidade. Vamos utilizar o espaço que a população acreditou ser uma promessa que se cumpriu em menos de três anos de gestão. A Bola Preta é a primeira escola de samba nacional que a Casa de Praia Zezinho Corrêa recebe. Por isso, amantes do Carnaval, não percam esse momento único”, convida o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Na sequência, os grupos manauaras, Couro Velho e Kamélia, irão se apresentar durante a ‘Tardezinha’, para levar os melhores ritmos de samba-raiz aos foliões do Carnaval.

Com mais de 130 shows realizados, a Casa de Praia Zezinho Corrêa já foi palco de atrações internacionais como Double You e Nicki French, além de oferecer espaços gastronômicos, playground para crianças e a bela vista à beira-rio.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Bloco do Vieiralves realiza primeiro esquenta neste sábado (27) em Manaus

Elenco intensifica preparação para ‘Ópera do Malandro’, que chega ao Teatro Amazonas

Desfiles das escolas, Carnaboi e Carnaval do Povão em Manaus com datas confirmadas