Prazo para correções do pré-cadastro do ‘Amazonas Meu Lar’ se encerra nesta quarta

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) informa que os pré-cadastrados no Programa Amazonas Meu Lar, do Governo do Estado, que apresentaram inconsistência nas declarações têm até a meia noite desta quarta-feira (31) para corrigir os dados. Cerca de 6 mil pessoas foram convocadas no último dia 26 de janeiro para fazer as revisões cadastrais e, até a manhã desta quarta, 2.241 haviam feito a atualização.

A convocação para atualização dos dados e as informações sobre como proceder foram enviadas por e-mail e pelo WhatsApp e devem ser feitas exclusivamente no Aplicativo Sasi.

O programa integra as políticas de habitação e fundiária do Governo do Amazonas, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e execução da UGPE, Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) e Secretaria das Cidades e Territórios do Estado do Amazonas (Sect).

O secretário da UGPE, Marcellus Campêlo, alerta sobre o cumprimento do prazo para que não haja prejuízos e afirma que, mesmo quem não recebeu o comunicado, pode fazer a consulta no Sasi, informando o número do CPF. Na aba do Programa Amazonas Meu Lar, explica, basta clicar no botão Meu Cadastro e, com o número do CPF, consultar as informações que precisam ser atualizadas. Quem ainda não tem acesso ao sistema, pode baixá-lo nas lojas de aplicativo AppStore ou Play Store.

“Essas informações, que estão preenchidas erradas, como data de nascimento e renda familiar, são muito importantes, porque, com esses dados, é feito o ranqueamento das famílias, conforme critérios de prioridade e vulnerabilidade social estabelecidos no Decreto Estadual 47.990”, explicou Campêlo.

O Programa Amazonas Meu Lar tem a meta de oferecer 24.044 soluções de moradia e regularizar 33 mil imóveis. Está estimado em R$ 4,7 bilhões, somando investimento do Governo do Estado, recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Passo a passo para atualizar os dados

Abrir o aplicativo SASI e adicionar o código “MEULAR”. No “Menu Principal”, localizar o botão “Meu Cadastro” e clicar em “Status”.

Preencher o campo com o CPF de 11 dígitos. Se for estrangeiro, preencher o campo “Consultar por número de visto”.

Será exibida a mensagem “Dados Inconsistentes”; clicar em “Corrigir Inconsistências”.

Será solicitado o protocolo Sasi. Se não o tiver, clicar em “Não sei meu protocolo”. Se não conseguir resolver, clicar em “Ajuda” e aguardar o contato da equipe.

Ao fornecer o protocolo Sasi, os dados serão mostrados. Clicar em “Corrigir”, editar os campos destacados e clicar em “Modificar”.

Visualizar os campos atualizados e clicar em “Ajustar Dados”.

Aguardar um e-mail de confirmação da modificação no endereço cadastrado.

Conferir o e-mail para encontrar a mensagem de confirmação do pré-cadastro com protocolo ou abrir o aplicativo SASI MEU LAR, ir até o canal ‘Ajuda’ e aguardar a resposta da equipe.

