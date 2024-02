‘Ser careca é uma escolha’: especialista fala dos novos tratamentos para calvície em Manaus

Por séculos, a calvície foi considerada uma condição natural com a qual muitas pessoas simplesmente aprenderam a conviver. No entanto, com o avanço da tecnologia e o surgimento de tratamentos acessíveis e eficazes, a popularidade dos transplantes capilares tem crescido em todo o mundo, incluindo Manaus.

No Brasil, estima-se que 42 milhões de pessoas enfrentem problemas de queda de cabelo, sendo 80% delas de origem genética, de acordo com a Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar. Em 2022, mais de 6 mil transplantes capilares foram realizados no país, evidenciando a busca crescente por soluções para a calvície.

Em Manaus, a clínica especializada Mais Cabello se destaca nesse cenário, realizando impressionantes 20 procedimentos por mês, em média. Além dos transplantes capilares, a clínica oferece linhas exclusivas de homecare, como a Basic e a Calm, que proporcionam cuidados especiais para os fios e o couro cabeludo.

Entre os produtos em destaque, o Revitalize Leave In é indicado para os frequentadores assíduos de praias e piscinas, atuando como protetor térmico e proporcionando hidratação revitalizante, mesmo com os cabelos molhados.

Um dos tratamentos mais populares na clínica é o VittaHair, especialmente para aqueles nos estágios iniciais da calvície. Este procedimento aplica vitaminas em cada folículo capilar, estimulando o crescimento de novos fios de forma natural, resultando em um visual mais preenchido e saudável.

Para problemas no couro cabeludo, como irritações, envelhecimento precoce, foliculite, descamação, caspa ou condições relacionadas a doenças psicológicas, como depressão e ansiedade – tudo que proporciona uma queda involuntária dos fios – a clínica oferece a linha Scalp Care, com tratamentos terapêuticos focados na recuperação das áreas afetadas.

Extração de folículos

A hairline é a ‘fronteira’ entre o cabelo e a testa e uma das áreas mais afetadas pela calvície tanto em homens como em mulheres. Para esta região específica, a Mais Cabello tem a pioneira na técnica FUE (Extração de Unidades Foliculares), que é minimamente invasiva e é usada para rebaixar a linha do cabelo, proporcionando resultados suaves, naturais e definitivos em poucos meses.

Além de ser uma opção para pessoas com calvície, o procedimento FUE também pode ser uma escolha estética para quem deseja redesenhar a linha frontal, especialmente para aqueles que buscam diminuir testas proeminentes.

Transplantes

Os transplantes capilares são o carro-chefe da clínica, sendo procedimentos minimamente invasivos com anestesia local. Os pacientes têm rápida recuperação, podendo retomar suas atividades cotidianas no mesmo dia, com resultados efetivos que começam a aparecer em poucos meses. A clínica oferece acompanhamento permanente por um ano para garantir a satisfação do paciente.

O médico Sidharta Gadelha, da Mais Cabello, ressalta ainda a importância do Tricho Test, um exame de DNA inovador que mapeia o perfil genético do paciente para garantir a eficácia máxima dos tratamentos recomendados. O teste, realizado em laboratórios na Espanha, oferece resultados em três semanas e é fundamental para personalizar os cuidados capilares.

A Mais Cabello Manaus oferece avaliações gratuitas e on-line em sua clínica no Vieralves. Para agendar, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (92) 9.9466 9367 ou visitar pessoalmente a clínica localizada na Rua Javari, 684.

