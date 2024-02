Manaus revoluciona com implantação de inteligência artificial no transporte público

Modernização envolverá a utilização das ferramentas de planejamento, programação e otimização do quadro-horário da Optibus, visando elevar a eficiência e confiabilidade do transporte público em Manaus.

Em uma iniciativa inovadora, a Prefeitura de Manaus irá implantar a plataforma de gerenciamento de transporte da Optibus. Esse avanço representa um grande salto para a cidade, pois a rede de transporte público da capital será inteiramente planejada e otimizada por meio de inteligência artificial, se alinhando com outras grandes metrópoles, como Porto Alegre (RS) e Santiago (Chile), que já se beneficiam da tecnologia para aprimorar seus sistemas de transporte público.

O projeto será constituído por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

A modernização envolverá a utilização das ferramentas de planejamento, programação e otimização do quadro-horário da Optibus, visando elevar a eficiência e confiabilidade do transporte público em Manaus. A cidade, que anualmente realiza aproximadamente 2,7 milhões de viagens de passageiros e mantém 278 rotas distribuídas em 221 linhas, busca com essa parceria uma transformação significativa em sua rede operacional.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, expressou seu entusiasmo pela parceria. “Essa é uma iniciativa revolucionária da prefeitura para Manaus. A adoção da inteligência artificial da Optibus permitirá não apenas a otimização de rotas e horários, mas também uma maior eficiência no uso de recursos e uma melhora significativa na experiência dos usuários do transporte público. Estamos comprometidos em fazer de Manaus um exemplo de mobilidade urbana inteligente e sustentável”, frisou.

A escolha da plataforma Optibus pelo Sinetram busca aprimorar significativamente a qualidade dos serviços de transporte em Manaus, com foco em melhorar a pontualidade e a frequência das viagens. A implementação também permitirá para as empresas maior controle sobre as operações, possibilitando a criação de cenários diversos e realizando otimizações de maneira rápida e eficiente, graças à inteligência artificial, algoritmos matemáticos e a computação em nuvem fornecidos pela Optibus.

O superintendente do Sinetram, Diogo Feuser, comentou sobre as expectativas em relação à nova tecnologia.

“Estamos empolgados em introduzir novas tecnologias em nossa operação e integrar a inteligência artificial em toda a rede de transporte público de Manaus. Nossa parceria com a Optibus representa um salto significativo em direção à eficiência operacional, à medida que nossa equipe de planejamento começará a utilizar a IA para oferecer serviços de transporte mais inteligentes e adaptáveis. Essa iniciativa do Sinetram tem como objetivo beneficiar os passageiros e melhorar ainda mais o serviço como um todo”.

O diretor regional da Optibus no Brasil, Victor Celada, reforçou o valor da parceria. “A parceria entre o Consórcio Sinetram e a Optibus reflete nosso compromisso mútuo em aprimorar a qualidade e eficiência dos serviços de transporte público em Manaus. Estamos ansiosos para trabalhar ao lado de nosso cliente para apoiá-lo no aprimoramento de seus serviços, oferecendo um transporte público ainda mais pontual e confiável”.

Manaus se apresenta como um marco histórico para a Optibus, se tornando a 5.000ª cidade mundial a ter seu sistema de transporte gerenciado pela plataforma. Fundada em Tel Aviv, Israel, em 2014, a Optibus opera em mais de 35 países, conquistando a confiança de diversos operadores de transporte. No Brasil, a empresa tem uma presença significativa, atuando no planejamento e programação de redes de transporte em todo o país, com clientes como Saritur, Grupo Niff, Redentor, MobiBrasil, Grupo Fênix, BRT do Rio de Janeiro e ATP Porto Alegre.

Sobre a Optibus

Optibus é uma plataforma de software nativa em nuvem, de ponta a ponta, para planejamento, programação e operações de transporte público, alimentada por Inteligência Artificial (IA) e algoritmos de otimização. É reconhecida mundialmente por aprimorar a eficiência e qualidade do serviço, promovendo a equidade no transporte, reduzindo emissões e custos, além de modernizar as operações.

A plataforma monitora integralmente as operações e sugere ações como a liberação de mais veículos de acordo com a demanda e lotação, organizando a programação dos ônibus e identificando a formação de comboios de veículos que seguem para os mesmos destinos.

Com o sistema da Optibus, dados anteriormente dispersos em inúmeras planilhas são centralizados, proporcionando insights valiosos para a gestão eficiente do transporte público. Isso inclui a identificação de rotas com maior potencial de atrair passageiros, a determinação da frequência ideal para evitar superlotação ou viagens vazias, a escolha de fontes de combustível mais econômicas e menos poluentes, e a identificação de caminhos menos congestionados para garantir a pontualidade do serviço.

