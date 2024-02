Nova empresa de cabotagem passa a operar no porto do Amazonas

Manaus (AM) — A entrada da Norcoast no mercado de cabotagem brasileiro é recebida com entusiasmo pelos empresários e presidentes de sindicatos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM). A operação começa nesta quarta-feira (7) no porto de Santos, e terá rotação semanal, navegando para Paranaguá, Suape, Pecém e Manaus.

O presidente da Fecomércio Amazonas, Aderson Frota, destaca que o aumento da concorrência trará uma nova dinâmica ao setor de transportes, resultando em uma maior oferta de serviços e redução nos valores de fretes.

“A presença da Norcoast no mercado de cabotagem é um passo importante para o desenvolvimento econômico da região. A competição saudável entre as empresas levará a benefícios tangíveis para os empresários e consumidores locais”, afirma Frota.

A Norcoast, joint venture fundada pela Hapag-Lloyd e Norsul, traz consigo uma proposta de logística integrada e serviço porta-a-porta, atendendo aos principais portos brasileiros, incluindo Manaus. Com capacidade de 3.5 mil TEUs (medida equivalente a 20 pés, usada para mensurar a capacidade de contêineres) por navio e rotação semanal, a empresa promete oferecer uma alternativa eficiente e confiável para o transporte de cargas na região.

“Viemos com a proposta de dar acesso aos clientes à navegação costeira. Para aqueles que já embarcam, trazer mais capacidade para o sistema, para os que ainda não utilizam esse modal, a facilidade de ferramentas e equipes dedicadas a entender suas necessidades específicas e flexibilizar ao máximo para que possamos transacionar ainda mais cargas para o transporte marítimo doméstico”, destaca Gustavo Paschoa, CEO da Norcoast.

Segundo a empresa, os navios contam com janelas de embarque e desembarque nos mesmos dias e horários, possibilitando um planejamento mais adequado, aumentando a eficiência logística e trazendo como vantagem a regularidade de capacidade com similaridade. Por meio de uma plataforma digital, será possível acompanhar todas as etapas da movimentação da carga, não somente do trecho marítimo, mas durante o trajeto completo.

Com a chegada da Norcoast ao mercado de cabotagem, a Fecomércio AM vislumbra um futuro promissor para o transporte de cargas na região amazônica, impulsionando o crescimento econômico e fortalecendo a competitividade do Estado do Amazonas no cenário nacional.

“A Fecomércio AM congratula a Norcoast por sua entrada no mercado de cabotagem e saúda sua contribuição para o fortalecimento da economia do Amazonas. Estamos confiantes de que essa nova companhia de transporte de cabotagem trará benefícios significativos para o comércio local”, ressalta Aderson Frota.

Sobre a Norcoast

Lançada ao mercado em outubro do ano passado, a Norcoast traz uma nova opção para o transporte marítimo em contêineres ao longo da costa brasileira e da bacia amazônica, atendendo os principais portos e regiões metropolitanas do país. Há 20 anos esse setor não tem novo entrante neste mercado.

A Norcoast é uma joint venture fundada pela Hapag-Lloyd e Norsul para atuar no setor de navegação costeira no Brasil. É uma empresa independente, combinando a expertise de ambas as empresas controladoras. Oferece serviços de cabotagem e feeder de contêineres por toda a costa brasileira, com logística de porta a porta e atuação nos principais portos brasileiros (Paranaguá, Santos, Suape, Pecém e Manaus).

*Com informações da assessoria

