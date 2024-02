Vídeo: Mansões ficam ‘à beira do penhasco’ após deslizamento de terra

Três mansões em Dana Point, na Califórnia, ficaram à beira de um penhasco no litoral, após fortes chuvas deslocarem parte da costa em que as casas estão localizadas. A informação foi divulgada pela ABC News.

Veja o vídeo abaixo:

NEW: A $16 million mansion is on the verge of falling off a cliff into the ocean in Dana Point, California.



Two other homes, priced at $12.8million and $13 million, are in danger of falling off the cliff as well.



The situation took a turn for the worse last week when… pic.twitter.com/iK4w60JCJy