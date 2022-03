Vídeo: homem fica pendurado em poste após receber descarga elétrica no AM

Manaus (AM) – Como um exemplo dos riscos de realizar trabalhos na rede elétrica, um trabalhador de uma concessionária de energia, identificado apenas como Gabriel, de 31 anos, ficou “grudado” em fios elétricos de um loteamento na estrada Macurany, no município de Parintins (a 369 quilômetros a leste de Manaus). O caso aconteceu na quarta-feira (23) e o vídeo do momento circula nas redes sociais.

O homem estaria preparando a instalação de fio elétricos, quando recebeu uma descarga elétrica e ficou preso aos fios. No vídeo, é possível ver vítima desmaiada, pendurada no poste e sendo segurada por um cinto de segurança. Ele estaria puxando os fios para que a concessionária de energia continuasse os trabalhos.

Com a gravidade da descarga, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um guindaste foram acionados para retirar a vítima.

Gabriel foi levado para o Hospital Jofre Cohen, onde ficou internado. Não há informações sobre o estado de saúde.

