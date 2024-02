Prefeito anuncia entrega da feira municipal do bairro Alvorada para a próxima semana

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou a entrega da feira municipal do bairro Alvorada 1, na Zona Oeste da capital, para o próximo dia 23 de fevereiro. A declaração ocorreu na manhã desta quinta-feira (15). A obra no Alvorada é mais uma das 30 feiras e mercados, que estão sendo revitalizados pela gestão municipal, por meio de uma parceria com o governo do Amazonas.

Ao fiscalizar as obras na feira do Alvorada, o prefeito destacou a fluidez e o ritmo acelerado dos trabalhos, mesmo com as fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias.

“Após 30 anos, uma grande revitalização, a recuperação completa da feira. Os feirantes e os moradores estão bem felizes. No dia 23 a gente entrega o local”, assegurou David Almeida.

Segundo o secretário de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa, a feira já está praticamente pronta para a volta das atividades. “Todos os boxes já foram revitalizados. Toda parte metálica, a estrutura interna da feira está toda pronta para receber os feirantes e receber a nossa população”, disse.

O anúncio da data de entrega foi feito durante visita às obras de recapeamento das ruas do bairro e, ainda, a construção da creche Caio Fábio Castro, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte.

Recapeamento

Contempladas pelo programa “Asfalta Manaus”, as ruas do bairro Alvorada 1, que se encontravam esburacadas e sem recapeamento há vários anos, passam por um trabalho de recuperação. A obra faz parte do programa de pavimentação urbana da Prefeitura de Manaus, que já recuperou 2.794 ruas em todos os bairros.

“Temos o maior programa de recuperação asfáltica da história de Manaus em andamento e nossa meta é chegar a todas as ruas da cidade”, disse o prefeito.

Creche

Em fase final de construção, a creche Caio Fábio Castro, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte, fechou a rota de visitas do prefeito de Manaus nesta manhã. De acordo com a atual gestão, além da creche Caio Fábio Castro, mais três unidades serão entregues ainda em fevereiro, para que no mês de março todas já estejam operando normalmente.

A meta é dobrar, até o fim do primeiro semestre de 2024, a oferta de vagas nas creches da rede municipal. Atualmente, 5.104 vagas estão disponíveis e, em breve, deverão ser 10.208 vagas.

