Polícia Militar irá apurar caso de violência policial no Bairro da Raiz

Após imagens de câmera de segurança divulgarem momento em que policiais militares do Comando de Policiamento da Zona Sul de Manaus (CPA Sul) abordam moradores de forma violente circularem, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informa que as circunstância da ocorrência envolvendo PMs serão apurados.

A PMAM reforça que a instituição preza pelo respeito mútuo entre população e policiais, no trabalho de garantir a segurança pública da sociedade.

Entenda o caso

Na noite de sábado (24), moradores do Bairro da Raiz foram agredidos por PMs do CPA Sul. As agressões teriam acontecido, em um bar, localizado na Rua Coqueiro, durante abordagem.

Segundo os moradores, eles assistiam uma partida de futebol quando foram abordados por ação violenta dos agentes. Uma criança de 4 anos testemunhou as agressões cometidas.

Nas imagens da câmera de segurança, é possível identificar a reação de surpresa dos moradores ao serem abordados pelos agentes. Eles chegam na via e abordam, portando fuzis, um casal sentado na calçada. Nesse momento, os demais estão acompanhando a partida.

Outra cena mostra o mesmo policial agredindo uma mulher com um chute nas costas, enquanto a ameaça com o fuzil para que ela entre no estabelecimento à frente.

O vídeo mostra um policial interrogando três homens encostados no muro de uma casa. O agente, antes de empurrá-los para dentro do bar, desferiu um chute no peito de um dos homens. Em outro trecho, o PM empurra dois jovens para dentro de um comércio, chuta uma cadeira em sua direção e aponta um fuzil enquanto grita.

Os moradores afirmam que ninguém foi preso e que nada ilícito foi encontrado no local.

