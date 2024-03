Saullo Vianna reforça missão brasileira em busca de promover destino Amazonas no exterior

Manaus (AM) – O deputado federal Saullo Vianna (União-AM) marca presença na Feira Internacional de Berlim (ITB), que ocorre na capital da Alemanha, a partir de hoje (5) até 7 de março. O evento é considerado o maior do mundo no ramo do turismo e reúne milhares de expositores de mais de 180 países, além de compradores e visitantes em busca das mais recentes tendências e oportunidades no setor. Com um olhar voltado para o turismo do Amazonas, Saullo Vianna busca estreitar laços e promover parcerias que impulsionem o fluxo turístico para a região.

“O Amazonas possui um potencial turístico extraordinário, com suas riquezas naturais, culturais e históricas. Estou aqui para reforçar nosso compromisso em promover e fortalecer esse segmento tão importante para nossa economia e para a preservação de nossa identidade”, destaca o deputado, que teve um encontro com o ministro do Turismo da Arábia Saudita, Amehd Al Khateeb, durante o evento.

Com o ministro do Turismo, Celso Sabino, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, Vianna também participou da inauguração do estande do Brasil na feira, que neste ano terá uma forte ação de divulgação de destinos como o Amazonas, junto à Associação do Trade de Viagens de Aventura (ATTA), grupo internacional especializado em turismo de natureza e aventura, assegurou Freixo.

Dados recentes revelam que o Brasil vem recebendo um número crescente de turistas alemães nos últimos anos. Em 2023, foram registrados 158.582 visitantes vindos da Alemanha, um aumento de 31% em relação ao ano anterior. Para este ano, a expectativa é que esse número ultrapasse os 215 mil turistas.

Apesar desse interesse crescente, o Amazonas ainda enfrenta desafios na divulgação de seus atrativos para o mercado europeu. A participação do deputado Saullo Vianna na ITB Berlim visa justamente criar oportunidades para mudar esse cenário e posicionar o estado como um destino de destaque para os turistas alemães.

Foto: Divulgação

Durante a feira, serão discutidas as principais tendências e práticas do setor, além de oportunidades de negócios e parcerias. Saullo Vianna destaca a importância de estar presente em eventos como esse para promover o diálogo e buscar soluções que beneficiem não apenas o Amazonas, mas todo o país.

“A ITB Berlim é uma excelente oportunidade para estabelecermos conexões e compartilharmos experiências que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável do turismo em nossa região. Estou confiante de que sairemos daqui com novas ideias e parcerias que impulsionarão nosso estado como um destino turístico de excelência”, afirma o deputado.

Durante os três dias de evento, Saullo Vianna participará de palestras, painéis de discussão e encontros com representantes do setor público e privado, buscando alinhar estratégias e iniciativas que promovam o turismo responsável e sustentável no Amazonas e no Brasil como um todo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Deputado faz alerta sobre capotamento e atolamento de veículos na BR-319

Projeto de Lei propõe ‘Programa de Merenda Escolar Vegetariana’ nas escolas públicas do AM

Novos veículos e equipamentos são entregues para unidades da UEA no Amazonas