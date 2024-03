Deputado faz alerta sobre capotamento e atolamento de veículos na BR-319

Manaus (AM) – O deputado estadual João Luiz (Republicanos) alertou nesta terça-feira (5), no plenário Ruy Araújo, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), sobre acidentes de trânsito envolvendo capotamento e atolamento de veículos que estão ocorrendo na rodovia BR-319, por causa da falta do asfaltamento da interestadual.

“Isso coloca em risco a vida das pessoas que estão trafegando pela rodovia BR-319. Nós pedimos aqui que o Núcleo de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Amazonas (Nuriam/Aleam) possa ter espaço para debater este assunto e estamos atentos às demandas da população”, afirmou o deputado João Luiz.

O parlamentar ressaltou que enviaram para ele imagens de acidentes ao longo da rodovia interestadual, que ocorreram no último fim de semana.

“Isso é inaceitável e de maneira nenhuma podemos ficar calados diante dessas situações”, ressaltou o republicano.

Durante o Grande Expediente no Poder Legislativo, o presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (UB) e deputados Adjuto Afonso (UB), Alessandra Campelo (Podemos), Sinésio Campos (PT), Rozenha (PMB), Thiago Abrahim (UB) e Comandante Dan (Podemos) parabenizaram o deputado João Luiz por trazer mais uma vez o assunto da rodovia BR-319 ao plenário da Casa Legislativa.

Trabalho

Em fevereiro deste ano, o deputado João Luz percorreu mais de 690 quilômetros de carro de Manaus até o município de Humaitá, em uma extensa agenda pela rodovia interestadual BR-319, que liga o Amazonas a Rondônia. O parlamentar ressaltou que o objetivo da viagem foi conversar, ouvir demandas, sentir na pele o dia a dia dos moradores e trabalhadores da rodovia.

