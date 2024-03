Caso Jéssica: Polícia afirma que jovem forjou prints com Whindersson

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu as investigações sobre a morte da jovem Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, onde revelaram que foi a própria jovem que divulgou prints de conversas com humorista e empresário Whindersson Nunes, o conteúdo foi forjado pela jovem, ela morreu em dezembro do ano passado, o caso ganhou notoriedade após a estudante ser alvo de ataques nas redes sociais por uma suposta relação com o humorista piauiense.



A jovem cometeu suicídio após ataques de ódio depois de páginas de fofoca divulgarem uma suposta relação amorosa entre a jovem e Whindersson. Em nota oficial, a Polícia Civil de Minas Gerais revelou que “a própria jovem foi a responsável pela divulgação do conteúdo a algumas páginas de fofoca, através de perfis falsos criados por ela em uma rede social”. Além disso, que o influenciador “prestou depoimento à Polícia, negando qualquer tipo de contato com a jovem.”

“O que nós apuramos e concluímos com essa investigação: todas essas notícias que foram veiculadas e tudo isso que foi noticiado pelas páginas de notícia foi criado e partiu da própria jovem. Ela fez toda a montagem e ela divulgou para as páginas de notícias, esse suposto relacionamento dela com o humorista [Whindersson]“, declarou o delegado Felipe Oliveira em coletiva de imprensa.

Veja trecho da coletiva da PC-MG

Raphael de Souza, dono da página Choquei, não foi indiciado pela morte de Jéssica. Durante as investigações foi identificado que Jéssica recebeu uma mensagem cujo conteúdo a instigava a cometer autoextermínio. A autora da mensagem, uma jovem de 18 anos, da cidade de Rio das Ostras/RJ, foi identificada e indiciada pelo crime de instigação ao suicídio.

Nesta data (6) a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Homicídios da 4ª DRPC/Araguari, concluiu as investigações sobre a morte da jovem J. C., ocorrida no dia 22/12/2023.

J.C. passava por tratamento em decorrência de uma séria depressão e à época veiculou-se que ela estava sofrendo ataques por meio de redes sociais após uma grande página de fofocas ter divulgado notícias falsas sobre um suposto relacionamento amoroso entre Jéssica e um famoso humorista. O humorista prestou depoimento à Polícia, negando qualquer tipo de contato com a jovem.

Após as investigações, a Polícia Civil identificou a origem das notícias falsas, apurando que a própria jovem foi a responsável pela divulgação do conteúdo a algumas páginas de fofoca, através de perfis falsos criados por ela em uma rede social.

