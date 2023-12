Suposta ficante do humorista Whindersson Nunes morre aos 22 anos

Antes do exposed, a moça sofria com problemas psicológicos, além de lidar com a depressão

Jessica, a menina que teve uma suposta conversa com Whindersson Nunes vazada, morreu aos 22 anos. A notícia foi dada pela família, através do Instagram, nesta sexta-feira (22). Segundo os parentes, antes do exposed, a moça sofria com problemas psicológicos, além de lidar com a depressão.

Prints do diálogo com humorista surgiram na web no último dia 18, porém Nunes negou e afirmou que nunca havia conhecido Jessica, que morava em Minas Gerais.“Eu não faço ideia de quem seja essa moça e isso é um print fake”, se defendeu.

O alvoroço surgiu nas redes, depois que um perfil publicou o suposto bate-papo entre eles, com a chamada: “Veja: São divulgados prints de conversas de Whindersson Nunes com sua nova affair.”

Nas redes sociais, amigas da Jéssica postaram homenagens a jovem e culpam os ataques que ela sofreu como a causa do falecimento.

“Infelizmente perdi uma amiga, por conta de mentiras por conta de ataques na rede social. Amiga que Deus te der um bom lugar. Descanse em paz”

BUSQUE AJUDA

Para encontrar ajuda, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas por dia. Ligue 188.

*Com informações do Folha Max

