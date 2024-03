Coordenadora de projetos sociais Rani Braz recebe Diploma Mulher Cidadã Amazonense

Manaus (AM) – O deputado estadual João Luiz (Republicanos) entregou nesta quinta-feira (7), o Diploma Mulher Cidadã Amazonense à coordenadora de projetos sociais Rani Braz, no plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

“A Assembleia Legislativa fez uma grande homenagem hoje para todas as mulheres que prestam trabalhos relevantes dentro do nosso estado. Cada deputado fez sua indicação e nós indicamos a Rani Braz, que vem a mais de dez anos em Manaus realizando um trabalho voluntário para a proteção das mulheres, crianças e adolescentes. São trabalhos que vêm trazendo frutos e benefícios para o nosso povo”, disse o deputado João Luiz.

Rani Braz afirmou que receber o Diploma Mulher Cidadã é uma honra e privilégio.

“Estamos desenvolvendo há bastante tempo um trabalho social com crianças, adolescentes, famílias, mulheres e me sinto muito honrada com essa homenagem. Quero agradecer a indicação do deputado João Luiz por este convite”, destacou a homenageada.

Histórico

Raniela Braz Basílio de Melo nasceu no estado de Pernambuco, casada e mãe. Iniciou sua jornada de trabalho no comércio varejista como vendedora e representante comercial na área de confecções e eletrônicos em geral.

Aos 19 anos casou-se, deixando a sua terra natal com o objetivo de seguir a tão sonhada e desejada missão, como coordenadora e orientadora de projetos infantis, dando seguimento e acompanhando adolescentes e jovens até a fase adulta. Continua seguindo sua missão há quase duas décadas na capital amazonense, com palestras motivacionais e orientações no sentido emocional, psicológico e espiritual para mulheres que necessitam de apoio e auxílio nas diversas áreas de suas vidas. Sempre com uma palavra amiga e de fortalecimento, para desenvolverem da melhor forma como profissional, esposa e mãe.

Além da atuação em vários bairros e comunidades de Manaus, Rani Braz desenvolveu ainda trabalhos importantes junto a movimentos e lideranças populares, com diferentes ações sociais que beneficiam comunidades carentes na capital amazonense.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Governo anuncia construção de 1.178 creches e pré-escolas

Com investimentos do Governo do AM, mulheres se destacam no setor primário

Prefeitura de Manaus alerta para proibição de fogueiras e churrasco na praia da Ponta Negra