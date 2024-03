CNC apresenta Agenda Institucional do Sistema Comércio 2024

Na última quarta-feira (6), o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, apresentou a Agenda Institucional do Sistema Comércio de 2024 a lideranças políticas e autoridades em Brasília. Desenvolvida com mais de 2 mil representantes das 27 Fecomércios, das sete Federações Nacionais e dos mais de mil sindicatos empresariais associados, a iniciativa representa a construção de uma frente permanente para o setor, incluindo pautas prioritárias ao desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo.

“A Agenda Institucional do Sistema Comércio é um chamado à união e à parceria. Trata-se de um movimento em torno da construção de uma agenda permanente para o setor terciário, responsável por cerca de 70% do Produto Interno Bruto brasileiro, empregando dois terços da população ativa”, frisou Roberto Tadros.

O evento contou com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e dos ministros do Desenvolvimento Regional do Brasil, Waldez Góes, e do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França.

“Destaco a boa agenda da CNC, que será o roteiro para os próximos anos, para se perseguir o emprego, a renda e o desenvolvimento”, reiterou Alckmin, na ocasião.

A comitiva da Fecomércio AM, liderada pelo presidente Aderson Frota, esteve presente no evento e entregou ao deputado federal Átila Lins as propostas de desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo voltadas ao Amazonas.

