Carreta tomba e causa engarrafamento em avenida no Distrito Industrial

Uma carreta que transportava material MDF tombou durante a madrugada deste sábado (16), na avenida dos Oitis, bairro Distrito Industrial, na Zona Leste de Manaus.

Ainda não há confirmação sobre como o acidente aconteceu, mas durante a manhã, a carga começou a ser retirada do local. Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram na via para orientar motoristas e informaram que a avenida será fechada para a retirada do veículo tombado.

O condutor da carreta foi socorrido e encaminhado a um hospital da cidade para receber atendimento médico. Por conta do acidente, um engarrafamento foi formado no local.

