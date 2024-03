Santuário de Manaus reforça programação para Solenidade de São José do dia 19 de março

Manaus (AM) – “Com José, sonhar os sonhos de Deus”. Inspirado por esta temática, o Santuário Arquidiocesano São José Operário realiza, nesta terça-feira (19), a “Solenidade de São José, Esposo da Virgem Maria 2024”. O dia festivo será marcado com as tradicionais novenas, nos horários de costume, às 6h, 9h, 12h, 16h e 19h.

A solenidade ocorre nas dependências do próprio Santuário, localizado no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus. A procissão, por sua vez, começa às 17h, concluindo com a celebração da Missa, presidida pelo cardeal Dom Leonardo, arcebispo metropolitano de Manaus.

O Pároco-Reitor do Santuário, Pe. Francisco Lima, comentou sobre a expectativa para esse momento de alegria e evangelização, tendo em vista que o Santuário potencializou na cidade de Manaus, há praticamente 25 anos, a devoção a São José Operário, Esposo da Virgem Maria.

“A expectativa é aquela que se apresenta todo dia 19, porque temos um grande número de peregrinos que vêm das diversas paróquias da Arquidiocese de Manaus e de cidades do interior. Além disso, continuar com o caminho que foi iniciado com a celebração do Ano de São José, por meio da Carta Patris Corde, do Papa Francisco, e aprofundar diversas temáticas, que estamos denominando de ‘Catequeses Josefinas’, ou seja, temas de cunho bíblico, teológico e pastoral ligados à figura São José para que os devotos possam aprofundar cada vez mais sua fé sempre centrada em Cristo”, disse o salesiano de Dom Bosco.

Procissão

Um dos momentos mais aguardados da Solenidade é a procissão em honra ao Glorioso São José, pelas ruas do bairro Praça 14 de Janeiro e Cachoeirinha. Neste ano, a procissão sairá do Santuário por volta das 17h, seguindo pela Av. Visconde de Porto Alegre, Av. Sete de Setembro, Av. Castelo Branco, Av. Ramos Ferreira e rua Duque de Caxias. O trajeto será finalizado na área externa da paróquia com a novena de encerramento e a celebração da missa, às 19h, presidida pelo Arcebispo da Arquidiocese de Manaus, Cardeal Leonardo Steiner.

Temática

O tema escolhido para a Solenidade deste ano está centralizado no termo “sonho” e na ação “sonhar”, sendo fundamentada em duas motivações, a primeira é bíblica, propriamente ligada à vida de São José, tendo em vista que no evangelho de Mateus o anúncio da concepção de Jesus é feito a José, quando ele toma conhecimento que Maria estava grávida e, os demais sonhos que o acompanham. A segunda motivação é carismática, ligada à experiência salesiana, porque o Santuário São José é uma paróquia confiada aos cuidados aos Salesianos, conforme explica o Pe. Francisco Lima.

“A motivação bíblica ocorre, porque sabemos que São José não diz uma única palavra nos textos bíblicos e tudo aquilo que Deus lhe revela foi pelos sonhos. Os sonhos fazem parte da experiência de José com Deus na sua interioridade. Então, o sonho é um tema tipicamente josefino. Segundo elemento, porque somos uma paróquia salesiana, e Dom Bosco aos 9 anos de idade teve um sonho profético, que depois ao longo da sua vida vai lhe ajudando a compreender a sua vocação e missão com os jovens. Neste ano, celebramos os 200 anos deste sonho de Dom Bosco”, detalha.

