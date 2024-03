Networking: empresário explica importância das conexões para empreendedores

Estrategista jurídico com MBA em gestão de Negócios, Sergio Vieira dá dicas de negócios na segunda edição do ‘Boston LeaderX’, que ocorre nos dias 22, 23 e 24 de março

Manaus (AM) — “A comunicação constrói negócios tanto quanto a caneta”. Essa é uma das principais lições do advogado-empresário amazonense Sergio Vieira, que compõe a lista de mentores da segunda edição do “Boston LeaderX”, voltada para empresários brasileiros que buscam alavancar negócios e carreiras nos Estados Unidos e procuram se conectar com outros profissionais relevantes do mercado. Com temas como Planejamento Estratégico, Cultura, Vendas, Estratégia em Serviços, Customer Experience e Marketing, o evento ocorre nos dias 22, 23 e 24 de março em Boston, Massachusetts.

Estrategista jurídico com MBA em gestão de Negócios, Sergio pontua que os conteúdos foram projetados para posicionar o melhor da experiência e expertise acumulada ao longo da trajetória empreendedora de cada mentor, incluindo ele e outros especialistas da área, como Tiago Prado, Whill Silva, Cezar Haik, Helio Azevedo, Patrícia Tedeschi, Bianca Ladeia, Danilo Palmerston e Alessandro Azevedo.

“Prevalece o posicionamento de mercado, a experiência enquanto especialista e gestor e as dores do público participante. O LeaderX é uma iniciativa que fomenta a conexão entre empresários brasileiros com negócios no Brasil e nos EUA, fortalece a comunidade de empreendedores vivendo na América e gera negócios reais. É conhecimento e experiência sendo compartilhados em ambas as direções”, pontua.

Conforme o advogado, os três dias de evento são pensados para oferecer os principais temas de gestão, equilibrando palestras, workshops e mentorias.

“Trata-se de uma experiência imersiva com um público exclusivo, que irá ter acesso a conhecimento prático e ferramentas que permitam elevar seus negócios para o próximo nível, conexões valiosas e mentorias com líderes que já trilharam o caminho do sucesso. São 30 participantes por edição para que possam interagir de verdade e não apenas trocar cartão”, enfatiza.

Sergio enumera alguns pontos que serão abordados em sua mentoria e são essenciais para quem deseja ter sucesso em seus negócios: a virada de chave do papel de especialista para gestor; a adaptação do modelo de negócio; networking efetivo. “Esses pontos permitem que um prestador de serviço consiga escalar seu business”, aborda.

Segundo ele, é a realização de um dos seus sonhos participar de um evento no Havard Club (clube social privado, aberto a ex-alunos e associados da Universidade de Harvard, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, da Universidade de Yale e da Fletcher). “Por isso, sempre digo: cuidado com o que você sonha, pois muito antes do que você imagina pode se concretizar. Harvard, estou chegando.”

*Com informações da assessoria

