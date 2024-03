Escola oferece palestra online gratuita sobre atualização tributária em Manaus

Manaus (AM) — A Escola de Administração Tributária (Esata), com apoio do Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais do Estado do Amazonas (Sindifisco-AM), realizará nesta quinta-feira (21), às 18h, a palestra “Atualização Tributária 2024”. O evento é online e gratuito e as vagas são limitadas.

O palestrante será o mestre em contabilidade e controladoria e auditor fiscal de tributos estaduais, Alan César Monteiro Corrêa, e o foco da programação será a Ação Declaratória de Constitucionalidade 49 e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre transferência de mercadorias, abordando temas como a não incidência do imposto, manutenção do crédito, transferência do crédito em remessas interestaduais e internas e registro da Nota fiscal eletrônica (NFe) e Escrituração Fiscal Digital (EFD).

O evento é voltado a auditores, contadores, advogados, consultores, profissionais das áreas de contabilidade e tributária, além de universitários, para os quais serão emitidos certificados de horas complementares.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas por meio do link www.sympla.com.br/evento-online/palestra-atualizacao-tributaria-2024/2382296. Para informações ou dúvidas, o telefone para contato é o (92) 98842-2290.

