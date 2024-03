Prefeitura oferta vacina contra dengue em oito unidades de saúde neste sábado (23)

Os pais, mães e demais responsáveis por crianças e adolescentes dos 10 aos 14 anos, podem aproveitar o sábado, 23/3, para vacinar esse público contra a dengue nas oito unidades da Prefeitura de Manaus, que funcionarão das 8h às 12h.

Iniciada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no dia 22/2, na capital, a meta da vacinação com a Qdenga é imunizar 90% de um total de 162.708 crianças e adolescentes. Até o dia 22/3, os registros indicavam que 18.783 pessoas haviam se vacinado, o que corresponde a 11,54% da meta.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, reforça que a vacinação é uma arma potente para o enfrentamento da arbovirose. “É muito importante que as crianças e os adolescentes recebam a vacina. Além da proteção individual, o controle da doença é ampliado porque o imunizante reduz a transmissão, e sendo assim, a saúde coletiva fica fortalecida”, aconselha Shádia Fraxe.

Conforme as orientações do Ministério da Saúde, a Semsa está administrando o imunizante de forma isolada, obedecendo ao período de 24 horas entre as vacinas de rotina para as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos (Hepatite B, HPV, Meningocócica ACWY e Antitetânica). Quando os usuários precisam receber os imunobiológicos atenuados, caso da Febre Amarela, Varicela e Tríplice Viral, é necessário esperar 30 dias para receber esses imunizantes.

Outra recomendação do Ministério da Saúde diz respeito à oferta da Qdenga em unidades com maior capacidade de acolhimento ao público, uma vez que há necessidade de observar o usuário por um período de 15 a 30 minutos, para que possíveis processos alérgicos sejam observados.

O esquema vacinal da Qdenga é composto por duas doses com intervalo de 90 dias entre cada dose. Ao longo da semana a vacina é ofertada em 73 estabelecimentos de saúde, cujos endereços e horários de funcionamento podem ser conferidos por meio do link: https://bit.ly/salasvacinaqdenga.

Confira as unidades de saúde em funcionamento neste sábado (23):

Zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau – rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul (funciona das 8h às 18h aos sábados, domingos e feriados)

USF Áugias Gadelha – rua A, s/nº, Cidade Nova 1

USF Major PM Sálvio Belota – rua João Montefusco (antiga rua das Samambaias), nº 786, Santa Etelvina

Zona Sul

USF Doutor José Rayol dos Santos – avenida Constantino Nery, s/nº, Flores

Zona Leste

USF Alfredo Campos – alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi dos Palmares

USF Amazonas Palhano – rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão – avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

USF Leonor de Freitas – avenida Brasil, s/nº, Compensa 1

*Com informações da Assessoria

