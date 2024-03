Setemp oferece cursos de Agente de Limpeza de Aeronaves e Agente de Rampa; confira vagas

Manaus (AM) – A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) divulga, nesta terça-feira (26), o link de inscrição com 200 vagas para cursos de Agente de Limpeza de Aeronaves e Agente de Rampa na modalidade presencial. A oferta acontece em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo de Manaus (Sintresatam) e Patrulha Aérea Civil da Amazônia Legal.

As inscrições já estão abertas e os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), preencher o formulário disponível, que ficará aberto até o dia 1º de abril. No ato da inscrição, é preciso informar os documentos de RG, CPF, comprovante de escolaridade e residência.

Para o titular da Setemp, Paulo Gilson, essas parcerias vêm ao encontro das necessidades da população, que, todos os dias, estão em busca de qualificação.

“Nossos cursos são voltados para aqueles que buscam qualificação profissional e desejam ingressar no mercado de trabalho, especialmente no setor de atividades aeroportuárias”, destacou o Secretário executivo da Setemp.

A lista com os selecionados para os cursos será divulgada no Portal do Trabalhador, no dia 2 de abril, a partir das 10h.

*Com informações da assessoria

