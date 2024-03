Operação prende dupla que esquartejou e jogou restos mortais de rival no Rio Negro

Presos são integrantes de um grupo criminoso que teria envolvimento com os crimes de tortura, homicídio e ocultação de cadáver no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

A segunda fase “Operação Raio X” prendeu Jackson de Oliveira Teixeira, de 21 anos, e Thyago Queiroz Andrade, 34, integrantes de um grupo criminoso que teria envolvimento com os crimes de tortura, homicídio e ocultação de cadáver no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

A operação iniciou na segunda-feira (25) com a prisão de Thyago Queiroz Andrade e, nesta terça-feira (26), ocorreu o desdobramento com a prisão de Jackson.

Conforme o delegado Fábio Aly, titular do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as prisões de Jackson e Thyago são resultado de investigações que iniciaram em 2023, quando foi registrado o desaparecimento de Anderson Augusto Pacaio de Azevedo. Ele desapareceu na noite do dia 19 de outubro daquele ano.

“O fato foi registrado como desaparecimento, contudo verificamos indicios de que a vítima poderia ter sido executada. Então, iniciamos as investigações para identificar os envolvidos. E, entre eles, está Jackson, que conduziu a vítima para uma área conhecida como “Favelinha da Compensa” a mando de seu pai, que seria Pedro Wask Teixeira, conhecido como “Belo”, detalhou o delegado.

Segundo ele, “Belo” é um criminoso de alta periculosidade envolvido com o tráfico de drogas e com vários mandados de prisões em aberto. Anderson foi levado para aquele local a fim de ser interrogado, pois os infratores acreditavam que ele teria subtraído a droga de um traficante do mesmo grupo criminoso.

“Eles planejavam fazer a vítima confessar e entregar quem, supostamente, havia subtraído a droga. Com base nisso, os suspeitos torturaram Anderson Augusto em excesso e ocasionaram a sua morte. Posteriomente, eles o esquartejaram e se desfizeram do seu corpo no Rio Negro”, contou.

Procurados

Outros seis integrantes do grupo criminoso, que seria uma espécie de tribunal do crime, também estão sendo procurados pela tortura, homicídio e ocultação de cadáver do Anderson.

São eles Erick Teixeira da Silva, conhecido como “Erick Tinoco” ou “Tinoco”; Francinaldo de Oliveira Teixeira, conhecido como “Siri”; Frank Willian dos Santos Silva, o “Paquetá” ou “Frankzinho”; Moises Terço Moreira, o “Bonitão”; Pedro Wask Teixeira, conhecido como “Belo”; e Weberte Figueiredo de Souza, o “Atividade”.

A PC-AM solicita que quem tiver informações sobre o paradeiro dos indivíduos, deve entrar em contato pelos números (92) 3667-7608, disque-denúncia do 8° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será preservada.

Procedimentos

Os indivíduos responderão por homicídio qualificado por emprego de tortura, ocultação de cadáver e formação de milícia e ficarão à disposição da Justiça.

