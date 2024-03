Dezesseis pessoas foram vítimas da imprudência do motorista da carreta, que havia consumido bebidas alcoólicas e cocaína, de acordo com exames do Instituto Médico Legal (IML)

Manaus (AM) – Há 10 anos, Manaus viveu uma tragédia histórica que tirou a vida de 16 pessoas em um acidente entre um micro-ônibus e caminhão na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul da capital amazonense.

Naquela noite, um caminhão, que prestava serviços terceirizados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), e trafegava sentido Centro, invadiu o meio-fio, colidindo de frente com um micro-ônibus da linha 825.

Testemunhas afirmaram que o caminhão vinha em alta velocidade. O exame feito pelo Instituto Médico Legal (IML) apontou que o motorista do caminhão consumiu bebidas alcoólicas e cocaína antes do acidente. Não houve indícios de falha mecânica.

No acidente, morreram ambos os motoristas e passageiros do micro-ônibus, incluindo uma grávida e uma criança. As equipes de socorristas tiveram dificuldade para chegar no local devido ao trânsito formado no horário de pico, o que atrasou o atendimento médico aos acidentados.

A Prefeitura de Manaus inaugurou, em 2018, um mural em homenagem às vítimas do acidente no viaduto Ayrton Senna.

Vítimas do acidente:

1 – Rosangela Cardoso Costa

2 – Robert da Cunha Moraes (motorista do microônibus)

3 – Adriane da Silva Fernandes

4 – Lincon Oliveira de Souza

5 – Ozias Costa de Almeida (motorista da carreta)

6 – Quézia Guedes de Souza

7 – Clarice Gomes Pires

8 – Luis Miguel Guedes de Souza

9 – João Jorge Duarte Pires

10 – Carlos Alberto da Silva Silveira

11 – Gabriela Teles Messias

12 – Tânia Maria da Rocha

13 – Sebastião Alves de Araújo

14 – Homem não identificado, aparentando ter de 30 a 35 anos.

