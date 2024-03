Mãe e filho morrem carbonizados após casa pegar fogo

Sonia Maria da Conceição, de 46 anos, e Igor Rafael da Conceição Lima, de 22 anos, mãe e filho, morreram após a casa em que eles estavam pegar fogo durante a madrugada deste sábado (30), em Paulo Afonso, no Norte da Bahia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, o filho mais novo, de 19 anos, que também estava no imóvel, conseguiu escapar pelo telhado.

O acidente aconteceu por volta das 2h30, no bairro Perpétuo Socorro. Os bombeiros foram acionados porque dois dos três moradores da casa ainda estavam dentro do imóvel em chamas. Apesar do combate ao fogo, não foi possível retirá-los do local.

O rescaldo do imóvel só acabou às 6h, cerca de 4h após o início do incêndio. Segundo os bombeiros, os corpos foram encontrados em estado avançado de carbonização. O filho mais novo foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Paulo Afonso e está fora de perigo. Já os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

*Com informações do Bahia Notícias

