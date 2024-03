No aniversário de Rio Preto da Eva, Wilson Lima faz entregas que somam R$ 4,5 milhões

Rio Preto da Eva (AM) — O governador Wilson Lima realizou, neste sábado (30), entregas em Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus) que somam R$ 4,5 milhões para o município, incluindo a inauguração de uma unidade móvel do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), a reforma e ampliação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e entregas ao setor primário.

“Isso transforma a vida das pessoas porque quem mora no interior do estado, quem mora em um município produtor, como Rio Preto da Eva, só precisa do suporte, das condições necessárias do Governo do Estado”, destacou o governador, reforçando a importância das ações. “São entregas como essas que fomentam a economia e fazem com que isso daqui efetivamente aconteça“, reforçou Wilson Lima.

Parte das entregas foram feitas no Ginásio Poliesportivo Dayson Siqueira Pinto, durante a abertura da Festa da Piscicultura, realizada para comemorar os 42 anos de criação do município. Rio Preto faz aniversário neste domingo, 31 de março.

“Rio Preto fica muito agradecido pela parceria que tem com o governador Wilson Lima, que nunca faltou como governador de dar todo o apoio a nossa administração. Hoje temos um município que cresce dia a dia a agricultura e nós temos essa parceria”, reconheceu o prefeito Anderson Sousa, que também preside a Associação Amazonense dos Municípios do Amazonas.

Também estiveram presentes os deputados estaduais Alessandra Campêlo, George Lins e Sinésio Campos; vereadores do município, incluindo o presidente da Câmara, Henri Braga; a presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Amazonas (Fetagri), Edjane Rodrigues; e secretários do Governo do Estado e da prefeitura.

Cidadania e promoção social

No município, o governador inaugurou uma unidade tipo móvel do PAC, que oferta serviços da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e outras secretarias estaduais e instituições parceiras. Este é o 22º PAC do estado, a sétima unidade móvel entregue na gestão de Wilson Lima.

Wilson Lima entregou, ainda, a revitalização da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), contemplada no edital 001/2022 do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). O espaço recebeu pintura, reforma elétrica e hidráulica, iluminação externa, adequação dos banheiros para Pessoas com Deficiência (PCDs) e reparos nas salas.

A Apae atua na prevenção, diagnóstico, habilitação, reabilitação, tratamento e inclusão social de crianças e adolescentes com deficiências intelectual ou múltipla. A expectativa é ampliar e melhorar a qualidade dos serviços para as mais de 170 famílias associadas.

Também foi entregue pelo governador o Sistema de Câmeras de Vigilâncias da cidade, que será administrado pela Guarda Municipal e é fruto de emenda parlamentar de R$ 500 mil do deputado estadual Péricles, paga pelo Estado. Com 30 câmeras, a previsão é reduzir em até 80% índices de violência nas áreas monitoradas. O governador assinou um convênio para a guarda receber treinamento das Forças de Segurança do Estado e explicou que o sistema deverá ser integrado ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Setor primário

O governador repassou à prefeitura dois trailers que serão usados para comercializar produtos derivados da laranja e artesanato local. A iniciativa foi uma articulação da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama) junto à Sejusc. O Estado fortalece a cidade que é a maior produtora de laranja do estado oferecendo capacitações e gerando renda. Em três anos, 191 agricultores já foram capacitados somente na cadeia de citros.

Por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), o governador fez as seguintes entregas de: 900 mudas de café e 900 de citros (laranja e limão) para 60 produtores; 20 kits pescador; 15 mil alevinos de tambaqui; dois kits de casas de farinha a sindicatos; e 3,5 toneladas de alimentos a instituições sociais por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), adquiridos de produtores locais.

“Um dos governadores mais influentes na área da psicultura no Rio Preto da Eva e eu acho que, em geral, porque aonde tem agricultura familiar, o governo está no meio apoiando, e isso para mim é muito gratificante”, disse o piscicultor Johames Bastos Guimarães, 62, com 20 anos de experiência atuando no ramal Estrada Velha, no km 98 da AM-010.

Já pelo Instituto de Desenvolvimento de Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), foram entregues, ainda, 241 documentos (200 Cartões do Produtor Primário, 16 Cadastros Nacionais da Agricultura Familiar e 25 Cadastros de Criadores de Abelha sem Ferrão).

Além disso, por meio da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), Wilson Lima liberou, aproximadamente, R$ 1 milhão que incluem 25 operações de crédito a empreendedores para aquisição de equipamentos, expansão de operações e fortalecimento de atividades e a entrega de cartas de anistia de débitos ainda como parte das ações emergenciais do Estado em resposta à estiagem.

Artesanato e agricultura familiar indígena

A Fundação Estadual dos Povos Indígenas (Fepiam) realizou a 3ª Feira da Agricultura Familiar. 50 indígenas de etnias, incluindo Kokama, Sateré-Mawé, Marubo, Tikuna, Tucano, Baré e Mura, com produtos diversos que vão desde roupas e acessórios até medicamentos naturais.

A Carteira Nacional do Artesão, emitida pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), foi entregue na ocasião, beneficiando 30 artesãos indígenas. O documento reconhece o profissional artesão, além de possibilitar emissão de nota fiscal avulsa e a participação de feiras estaduais e nacionais.

*Com informações da assessoria

