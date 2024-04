Bosque da Ciência prepara programação com exposições, oficinas e jogos, em Manaus

Manaus (AM) — Inicialmente idealizado para aproximar o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI) das comunidades da vizinhança, o Bosque da Ciência completa 29 anos de história neste dia 1º de abril. O Bosque é uma referência em Manaus como um espaço educativo, de popularização da ciência, além de um destacado atrativo turístico. Em 2023, foram 122 mil visitantes, do Brasil e do exterior.

Para comemorar o aniversário, o Bosque preparou uma programação especial que ocorrerá de 2 a 5 de abril (terça a sexta-feira), das 9h às 16h30, no próprio parque, uma área verde de 13 hectares em plena área urbana da capital amazonense. Serão cerca de 20 atividades oferecidas ao público, como visitas guiadas, exposições, oficinas, jogos e lançamento de cartilhas educativas. A programação será presencial e a entrada é gratuita. Basta agendar no site (https://bosquedacienciaam.wixsite.com/agendamento).

Para o diretor do Inpa, o professor Henrique dos Santos Pereira, o Bosque é uma vitrine institucional. “Além de cumprir importante papel como infraestrutura para as atividades de extensão e de popularização da ciência do Instituto, o Bosque tornou-se um verdadeiro parque urbano temático, que protege um fragmento florestal e proporciona ao visitante contato com a Natureza e uma oportunidade de educação científica, de fato”, destacou o diretor.

O pontapé da programação será dado na terça, às 9h30, com cerimônia de abertura, na Ilha da Tanimbuca, um atrativo em homenagem a uma árvore centenária, com idade estimada em 600 anos. A atividade contará com a presença do diretor do Inpa, autores de duas cartilhas de atividades do Bosque, que serão lançadas na ocasião, e a participação de expositores e convidados.

Durante todo o dia diversos grupos de pesquisa do Inpa e instituições parceiras estarão na programação de aniversário com suas exposições e oficinas. Os temas são variados, como engenharia florestal, exposição Anatomia e Identificação de Madeiras da Amazônia, fauna com as exposições O Mundos dos Insetos, Invertebrados Terrestres, Animais peçonhentos, O Mundo das abelhas “Sem-ferrão”, Quelônios da Amazônia e Mamíferos Aquáticos da Amazônia.

O Laboratório de Psicologia e Educação Ambiental (Lapsea) com o Ecoethos da Amazônia e o Projeto Ciência na Escola (PCE) com o tema Bosque da Ciência, educador por natureza, trarão o destaque da educação. A saúde pública estará presente com a exposição Malária e Dengue e a sustentabilidade também com as exposições Energia Solar: Ecolágua e Mawe produtos da Amazônia, uma empresa de base tecnológica incubada no Inpa. Outra curiosidade apresentada ao público será a importância de um Biotério para a atividade de pesquisa.

“O Laboratório de Mamíferos Aquáticos (LMA) do Inpa está preparando atividades educativas e lúdicas, com brincadeiras sobre os mamíferos aquáticos da Amazônia e a importância de cuidarmos dos rios, habitats desses animais, que são de extrema importância para o equilíbrio dos ecossistemas”, contou a educadora ambiental do LMA, Renata Vilar.

Programação para escolas

Para os dias 3, 4 e 5 de abril (quarta a sexta), o Projeto Ciência na Escola preparou uma programação voltada principalmente para as escolas. Dois jogos da cartilha Livro de atividades do Bosque da Ciência terão seu formato ampliado para os estudantes aprenderem brincando. Jogo de tabuleiro e palavras-cruzadas levam os participantes a conhecer animais e as árvores presentes na Ilha da Tanimbuca do Bosque.

Outra atividade promovida pelo PCE será Cenas do Bosque, uma atividade de pintura tendo como base os desenhos da cartilha Colorindo o Bosque. As duas cartilhas desenvolvidas pelo PCE estão disponíveis no Repositório Digital do Inpa e podem ser baixadas gratuitamente.

As tradicionais visitas guiadas, nesses dias especiais de aniversário, terão como tema curiosidades sobre a história do Bosque. É uma oportunidade para os visitantes conhecerem um pouco mais sobre marcos históricos do parque. Um exemplo é a árvore de Mogno que fica em frente a Casa da Ciência, que foi plantada pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, na Inauguração do Bosque (1º de abril de 1995).

