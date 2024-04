Fugitivos de Mossoró são recapturados no Pará após 50 dias

Os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram recapturados nesta quinta-feira (4), de acordo com a Polícia Federal. Foram 50 dias de fuga.

Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, o Deisinho, e Rogério da Silva Mendonça, 35, o “Martelo”, fugiram no dia 14 de fevereiro, pelo buraco da luminária da cela e pelo forro da unidade.

Os dois são membros do Comando Vermelho do Acre e atuam na região de fronteira do Brasil com a Bolívia.

Leia mais

Polícia Federal divulga imagem com possíveis disfarces de fugitivos de Mossoró

Possível esconderijo de fugitivos de Mossoró é encontrado a poucos quilômetros da penitenciária

Fugitivos de penitenciária de Mossoró invadem galpão e agridem proprietário