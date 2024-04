‘Experiência Amazon Best’ reúne Prince do Boi e João Paulo Faria neste sábado (6)

Manaus (AM) – A Amazon Best abre as portas, neste sábado (6), a partir das 9h, para que os clientes possam viver a experiência dos serviços oferecidos nos eventos que a empresa promove no Estado. Na ocasião, será lançado o pacote de voos para o Festival de Parintins.

A ‘Experiência Amazon Best’ vai reunir samba, toada, cerveja e um bom caldinho de feijão. O evento acontece na sede da empresa, localizada na rua Nova Prata, nº 225, Vieiralves.

O cantor Uendel Pinheiro fará uma participação especial no evento, levando aos clientes a animação dos seus shows que reúne muito pagode e, ainda, toada. O artista, inclusive, tem um projeto intitulado ‘Deu samba na toada’.

Foto: Divulgação

A programação da ‘Experiência Amazon Best’ inclui ainda as apresentações dos amos oficiais de Caprichoso, Prince do Boi, e Garantido, João Paulo Faria.

Voos para Parintins

A Amazon Best, em parceria com a Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), vai lançar um pacote de voos para o Festival de Parintins.

Neste sábado (6), clientes e imprensa irão ter acesso à malha aérea a ser disponibilizada pela Amazon Best e a tabela de valores que serão praticados. Os clientes poderão comprar os pacotes de forma parcelada nos cartões de crédito.

Os voos nos trechos Manaus-Parintins têm duração de 40 minutos e serão operacionalizados em aeronaves do tipo Boeing 737-800.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Amazon Best inicia vendas para o Arena Planeta Boi nesta quarta-feira (27)

Venda de ingressos para eventos da Amazon Best 2024 iniciam nesta terça (19)

Amazon Best apresenta programação 2024 para o Festival de Parintins