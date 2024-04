Idam tem mulher à frente da diretoria técnica pela primeira vez

Manaus (AM) – Em 28 anos de existência, pela primeira vez, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) tem uma mulher à frente de sua diretoria técnica. A engenheira florestal Nadiele Pereira Pacheco assumiu o cargo de diretora técnica do órgão nesta segunda-feira (8), após ter nomeação publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na última semana.

Nadiele é um nome conhecido no setor primário amazonense. Dos 38 anos de vida, quase 18 foram dedicados ao Idam, onde, em 2006 ingressou como estagiária e atuou no auxílio à elaboração de planos de manejo. Desde então, a engenheira florestal passou por diversos setores do instituto, como a Gerência de Apoio à Produção Florestal Não-Madeireira (GPNM), o Departamento de Assistência Técnica e Extensão Florestal (Datef) e a extinta Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Florestal (Ditef).

“É uma honra e uma grande responsabilidade assumir esse posto. Mas tenho convicção que darei o meu melhor pelo Idam, pela Ater pública do Amazonas e, principalmente, pelos agricultores e produtores do estado. Agradeço a Deus, ao governador Wilson Lima e ao presidente Vanderlei pela confiança e oportunidade”, pontuou Nadiele, nova diretora do Idam.

“É o reconhecimento de uma vida dedicada ao setor primário. A nossa nova diretora técnica é altamente capacitada para ocupar a função e tem uma vasta bagagem de conhecimento. É uma honra poder contar com ela, que é uma profissional exemplar e reconhecida pela dedicação ao fortalecimento da Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) prestadas ao setor primário amazonense pelo nosso instituto”, disse Vanderlei Alvino, diretor-presidente do Idam.

Alvino pontuou, ainda, que Nadiele na diretoria reforça a presença cada vez mais forte do público feminino no setor primário e em cargos de chefia. “É um motivo de orgulho para a nossa gestão ter uma profissional como a Nadiele à frente de um cargo tão importante, o que, certamente, vai inspirar outras mulheres a galgarem espaços cada vez mais de destaque no mercado de trabalho”, avaliou.

Diplan sob nova coordenação

Além da diretoria técnica, a Diretoria de Planejamento Institucional (Diplan) do Idam também está sob nova coordenação. O advogado Victor Medeiros Dantas de Góes é quem assume a diretoria.

O mais novo integrante do Idam já foi subsecretário da Casa Civil, subsecretário da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), superintendente Geres da Geap no Amazonas e tem vasta experiências em várias áreas do Direito, como, por exemplo, Público, Corporativo, Tributário, do Trabalho e Societário.

“Venho para somar e contribuir para estratégias voltadas ao impulsionamento de Ater no Amazonas desenvolvidos pelo Idam. Agradeço a oportunidade e juntos trabalharemos ainda mais pelo avanço do setor primário e geração de melhores condições de trabalho aos produtores rurais locais”, concluiu o diretor.

