Consumo de gasolina pode aumentar em dias de chuva

Um especialista explica que as preocupações devem ir desde a calibragem dos pneus até o momento em que se deve passar as marchas

Manaus (AM) – Em período de chuvas intensas em Manaus, é comum que condutores lidem com congestionamento no trânsito e ruas alagadas. Entretanto, além dessas consequências bem conhecidas e enfrentadas em tempos chuvosos, há uma outra adversidade que pode surgir: o aumento no consumo de gasolina.

De acordo com Frederico Cesarino, professor de Engenharia Mecânica, os carros consomem mais combustível por conta de as chuvas fazerem o trânsito fluir mais devagar, com mais pontos de retenção, o que faz o veículo consumir mais.

“As vias molhadas geram mais dificuldade para o veículo se deslocar. Ele vai gastar mais energia do que em uma pista seca. Isso fará o gasto de combustível aumentar, além do carro ficar mais pesado porque está carregando uma massa de água impregnada a ele. A aerodinâmica fica comprometida. É importante evitar as vias congestionadas, evitar as vias alagadas, evitar passar pelas poças de água”, afirmou o engenheiro.

Para o especialista em trânsito, Haniery Mendonça, a questão de economia de combustível é única para toda e qualquer situação. “O condutor tem que verificar alguns detalhes, como a calibragem do pneu. Se encher demais, o pneu não vai ter o atrito certo e é até arriscado entrar em acidente com facilidade, porque vai ter pouca aderência. Mas, se deixar muito seco, ele aumenta a área de atrito e aí também vai gerar um gasto maior (de combustível)”, alertou o especialista.

Ainda de acordo com Mendonça, outra situação, que não se fala muito a respeito e pode influenciar, é a de rolamentos. “É importante conhecer o manual do veículo, porque tem uma diferença de torque, que é a força exercida para movimentar o veículo, e a potência, e aí você tem que saber até onde vai o torque máximo do veículo e a potência máxima para poder trocar as marchas de forma correta. “Ah, meu carro é automático”, do mesmo jeito. Tem que saber como funciona, que é necessário ter cuidado com o carro automático, que só vai trocar marcha na velocidade certa e não é através do ruído do motor que se troca marcha”, disse.

Segundo o especialista, outra dica importante é reduzir a velocidade durantes as chuvas, o que pode ajudar na direção econômica. Ele explica que as preocupações devem ir desde a calibragem dos pneus até o momento em que se deve passar as marchas.

“Onde há pontos de alagamento, você tem que reduzir a velocidade para o veículo ganhar peso e ter contato com o solo. A partir do momento em que você coloca o seu veículo em movimento, existem as barreiras de ar, e aí o veículo vai empurrando as barreiras de ar – ele não consegue romper as barreiras por causa da velocidade, porque tem a velocidade do som. E essa barreira de ar acaba entrando abaixo do veículo, o que gera um negócio que nós chamamos de colchão de ar. Ou seja, quanto maior a velocidade do veículo, mais ar passa embaixo do veículo. Com isso, há menos sustentação e equilíbrio e maior gasto de combustível. Portanto, os detalhes são: pneu calibrado, manutenção de forma correta, saber passar a marcha no tempo certo e reduzir a velocidade durante as chuvas”, afirmou o especialista.

