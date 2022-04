O fato teria ocorrido na quarta-feira (30), no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga o estupro de uma criança de 6 anos de idade e tem, como principal suspeito, um menino de 13 anos. O fato teria ocorrido na quarta-feira (30), no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

A polícia não informou se existe grau de parentesco entre o menino e a criança de 6 anos de idade.

O menino foi apresentado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) nessa quinta (31). Segundo a delegada Juliana Tuma, a vítima passou por exame psicossocial e foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), onde realizou o exame de corpo delito.

Posteriormente, a criança foi levada à Maternidade Doutor Moura Tapajós (MMT) para ser examinada pelo Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Savvis).

Ainda conforme a delegada, em depoimento na delegacia, a criança informou que não foi a primeira vez que o autor tentou consumar atos libidinosos e, apesar do laudo de corpo delito ter resultado negativo, o exame psicossocial confirmou o ato infracional.

Após os procedimentos, foi instaurado Auto de Investigação de Ato Infracional (AIAI) e a conclusão será encaminhada para o Ministério Público do Amazonas (MPAM). Enquanto isso, o suspeito segue liberado até o desfecho das investigações.

