2ª edição do “Governo Presente” leva serviços gratuitos para zona Norte de Manaus

Manaus (AM)- É realizado neste sábado (2), a segunda edição do programa Governo Presente, desta vez no bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus.

São oferecidos serviços gratuitos nas áreas de cidadania, saúde, fomento e segurança pública. A jornada de atendimentos governamentais ocorre a cada 15 dias em uma região da cidade.

Nesta edição, os atendimentos acontecem na Escola Estadual Frei Mario Monacelli, localizada no conjunto Alfredo Nascimento, na zona Norte. Os serviços iniciaram às 8h e ficarão disponíveis até as 14h.

O programa contempla atividades antes realizadas pelos programas Muda Manaus e Amazonas Presente em bairros da capital e no interior, aproximando o Governo do Estado da população.

“Hoje estamos representando aqui o nosso governador Wilson Lima e veio todo o time de secretariado, trazendo serviços para a comunidade. Essa é a segunda edição do Governo Presente trazendo cidadania, para muita gente que há anos não consegue tirar uma carteira de identidade, e também fazendo outras entregas”, destacou o diretor-presidente da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Marcos Vinícius Castro, no evento representando o governador Wilson Lima.

Cidadania e Social

Entre as principais ações do Governo Presente está a emissão de RGs, Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPcD), Carteira da Pessoa com Transtorno do Espectro Artista e Passe Legal, coordenada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

A Secretaria de Assistência Social (Seas), em parceria com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), atenderá mulheres empreendedoras que desejam obter financiamento por meio do Crédito Rosa, além das operações do Mais Crédito Amazonas.

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) oferece serviços gratuitos de massoterapia, tranças e penteados, corte de cabelo, barbearia, esmaltação e design de sobrancelhas. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC) compõe o evento com o projeto Mania de Ler, grupos de animação com escultura de balões e pintura facial e atração musical.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto tem um espaço para os serviços do Seduc Atende, com atualização de documentação e emissão da 1ª via do Passe Livre Estudantil.

Saúde e saneamento

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), reúne profissionais para a aplicação de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses de vacina contra a Covid-19. Também será aplicada a vacina pediátrica em menores de 12 anos e exames básicos de saúde como aferição de pressão e orientação nutricional.

A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) disponibilizou servidores do RespirAR para divulgação do projeto e orientação de fisioterapia, com exercícios cardiorrespiratórios, e educação física, com alongamento e ginástica laboral. Também está presente no stand da Faar o Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), com orientação das modalidades esportivas disponíveis no projeto.

Consumidor

O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem) faz o registro de reclamações e denúncias relacionadas a medidores de energia, postos de combustível, supermercados e hidrômetros.

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) disponibiliza equipes de fiscalização e profissionais para registrar denúncias dos consumidores da zona leste.

Por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) e da Secretaria das Cidades e Territórios (Sect), a população pode obter informações sobre regularização fundiária e habitação.

Segurança e Detran-AM

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Departamento de Prevenção à Violência (DPV), levou ao evento a escuta e acolhimento psicossocial, cadastro para viabilização de internação de dependentes químicos, além de palestras educativas sobre violência, bullying e saúde.

A Ouvidoria Geral da SSP-AM realiza uma pesquisa de satisfação, no âmbito da Segurança Pública, com a população presente.

A Polícia Militar comanda uma exposição dos grupamentos Marte (antibombas), Rocam Motos, Companhia de Operações Especiais (COE), Batalhão de Choque, Canil e Cavalaria. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil montaram stands de visitação para o evento.

Trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realiza atendimentos para serviços de veículos, CNH, bem como atividades lúdicas e ações educativas. Também serão dadas orientações sobre os projetos do Programa Detran Cidadão, como o “CNH Social” e o “Motociclista Legal”, entre outros serviços.

