Governo Federal parte agora para destruir o Polo de Concentrados de Refrigerantes da ZFM

Segundo o site Istoé Dinheiro, se o Congresso Nacional derrubar o veto ao Refis do Simples Nacional, o Governo Federal compensará a perda cortando incentivos tributários de indústrias que produzem xarope de refrigerante na Zona Franca de Manaus.

Conforme o site, o Ministério da Economia, em nova maldade contra o Amazonas, promoverá a redução da alíquota de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que incide sobre o concentrado das bebidas de 8% para 7%, prejudicando as empresas produtoras de concentrado de refrigerante que possuem isenção do IPI em Manaus.

Crédito tributário

De acordo com a Istoé, ainda que não paguem o tributo, as empresas possuem o direito de gerar crédito tributário ao vender os insumos aos fabricantes de refrigerante.

Nesse caso, quanto menor a alíquota, menor o montante a ser compensado.

Mais tormento

A ameaça federal já está mobilizando a bancada amazonense no Congresso, que começa uma nova rodada de gritaria nas tribunas da Câmara Federal e do Senado, com a ajuda das redes sociais.

Paulo Guedes, entretanto, já mostrou ser insensível com a gritaria e está disposto a levar em frente a ameaça à ZFM da mesma forma como atingiu o modelo econômico ao reduzir em 25% a alíquota do IPI na semana passada.

Luta no Supremo

Em suas redes sociais, o pré-candidato ao Senado e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), destacou que ao Amazonas não resta outra alternativa senão recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar o decreto presidencial que castiga a ZFM com a redução do IPI em 25%.

Na Suprema Corte tramita uma ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), de autoria de Arthur com o Pros, contestando o decreto do Palácio do Planalto.

Mestre Qualificado

Lançado ontem, pelo governador Wilson Lima, o primeiro edital do projeto “Mestre Qualificado”, que oferece 15 mil vagas gratuitas a profissionais atuantes nas redes públicas de ensino dos 62 municípios amazonenses.

Wilson também abriu mais 400 vagas destinadas a professores assistentes que substituirão os profissionais de educação que farão da pós-graduação.

O governador determinou para este mês de março o pagamento por titularização dos professores, de 12,5% a 55%.

Homenagem

A deputada estadual Alessandra Campêlo (PSC) será homenageada com o título de Cidadã Beruriense. O autor da propositura é o vereador Natan Saldanha.

A cerimônia de entrega do título deve ser marcada para os próximos dias. Este será o segundo título de cidadã que a parlamentar recebe. O primeiro foi em 2013, quando foi homenageada cidadã de Manacapuru.

Troca de bastão

Saíram ontem os decretos que oficializam as mudanças em várias secretarias estaduais por conta do período eleitoral.

Na Sejusc, Mirtes Salles será substituída por Emerson José Rodrigues de Lima. Na SEAS, Kely Patrícia Paixão Silva assume o lugar de Alessandra Campêlo. No Detran, sai Rodrigo de Sá Barbosa e entra José Amurine Feitosa Tomaz Filho. Na PC-AM, Ricardo Aparecido Leite é o novo delegado-geral, no lugar de Emília Ferraz.

Na Aadesam, José Nilmar Alves de Oliveira passa o bastão para Erick Hudson da Silva Alves.

Rotta se acende

Agora presidindo o PP, dono de um dos mais gordos fundos partidários do país, o vice-prefeito Marcos Rotta, segundo fontes, “está de cabeça” no octógono da disputa eleitoral deste ano.

“Ele será candidato a um cargo majoritário”, disse à fonte à coluna, sem definir se o “cargo” envolve o Senado ou o Governo do Estado.

Bolsonaro vencedor

O presidente Jair Bolsonaro saiu vencedor no confronto com Lula para ver quem mais faturava parlamentares com a janela partidária fechada no último final de semana.

O PL se tornou a maior bancada da Câmara, com 73 deputados, à frente do PT, que ficou com 56 parlamentares.

A vantagem facilitará a Bolsonaro a organização de palanques fortes nas regiões Sul e Sudeste, que concentram o maior contingente de eleitores do país, somando 82 milhões de votos.

O mais comentado

Pesquisa divulgada pelo Portal CM7 aponta o deputado federal Átila Lins (PSD) como o mais comentado entre eleitores do interior do Amazonas, à frente de Zé Ricardo (PT) e Sidney leite (PSD).

Detentor de oito mandatos consecutivos no Congresso Nacional, Átila tentará mais uma reeleição nas urnas de outubro próximo.

Fabian assume

O secretário de Estado de Articulação Luis Fabian Pereira Barbosa será empossado, nesta terça-feira (5), como novo conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM).

A solenidade, que será presidida por Érico Desterro, está marcada para as 9h, no auditório da Corte de Contas.

Vacinação firme

A Prefeitura de Manaus segue firme com campanha de vacinação contra a Covid-19 para todos os públicos.

O prefeito David Almeida aposta no avanço, principalmente, da terceira dose, disponível para os maiores de 18 anos e também para os adolescentes com alto grau de imunossupressão.

Os locais de atendimento estão distribuídos em todas as zonas geográficas da cidade, com funcionamento das 9h às 16h, e oferta de primeiras e segundas doses e doses de reforço (terceira e quarta) para os públicos autorizados e nos intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde.

Influenza e sarampo

Por falar em vacinação, a Semsa iniciou ontem a “Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe) e o sarampo.

As doses contra a influenza são destinadas a 17 públicos prioritários.

A vacina contra o sarampo é oferecida inicialmente aos trabalhadores de saúde e posteriormente às crianças de seis meses a menores de 5 anos.

Lygia Fagundes Telles

Bastante lamentada nas redes sociais a morte da escritora Lygia Fagundes Telles, aos 98 anos, ocorrida no domingo (3), de causas naturais, em São Paulo.

Membro da Academia Brasileira de Letras, Lygia é um dos maiores nomes da literatura brasileira de todos os tempos, autora de obras marcantes como “Antes do Baile Verde”, “As Meninas”, “Ciranda de Pedra” e “O Jardim Selvagem”.

Ela ganhou o Prêmio Camões em 2005, o maior troféu da literatura em língua portuguesa, além de ter vencido o Jabuti em 1966, 1974, 1996 e 2001.

Candidaturas femininas

O Congresso Nacional promulga hoje a PEC 18/2021, de autoria do senador Carlos Fávaro (PSD-MT), que inclui na Constituição regras para candidaturas femininas.

A PEC determina a aplicação de percentuais mínimos de recursos do Fundo Partidário nas campanhas de mulheres e em programas voltados à participação delas a política.

Família Pinheiro

Parlamentar mais votada nas eleições de 2018, a deputada estadual Mayara Pinheiro Reis entrou com o pé direito no Republicanos após temporada de três anos no Progressistas.

O prestígio da família Pinheiro junto à cúpula nacional da legenda evangélica colocou o irmão de Mayara, ex-prefeito de Coari, Adail Filho, na Secretaria-Geral do Republicanos.

