Ana Maria Braga se emociona com ‘filho’ do Louro José no ‘Mais Você’

Um novo papagaio apareceu no “Mais Você” nesta terça-feira (5). O bichinho disse ser filho do Louro José. Tom Veiga, intérprete da ave, morreu em novembro de 2020.

“Eu sou o filho do Louro José, minha mãe me disse que a Ana Maria Braga é minha avó”, disse o papagaio, na entrada do prédio da Globo. A recepcionista e o repórter Fabrício Bataglini, no entanto, não “aceitaram” que ele entrasse por estar sem documento.

“Eu vim de longe, voei até o Rio de Janeiro, cheguei lá, dei com o bico no muro”, contou o pássaro, que disse ter voado até o estúdio em São Paulo. Ana Maria Braga chorou com a chegada da ave.

“Essa situação mexe muito comigo, é uma lembrança importante na minha vida. Como eu não sei direto do que se trata, tenta saber mais alguma coisa até o final do programa, diz que a gente não pode receber a pessoa assim, de repente, chega e entra, é uma empresa grande (…)”, disse a apresentadora, limpando as lágrimas.

