Bolsonaro diz a Cauê Moura que não seria difícil acertar tiro em ‘gordinho’ como ele

Após o influenciador Cauê Moura criticar as habilidades do presidente no manuseio de uma arma de fogo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) escreveu nas redes sociais nesta segunda-feira (7) que não seria difícil acertar um tiro em um alvo que fosse “gordinho” como ele.

Moura compartilhou um vídeo em que o presidente da república tenta disparar a arma, mas parece ter dificuldades e não consegue em um primeiro momento. O material, gravado no domingo (6), diz respeito as atividades de Bolsonaro em clube de tiro, localizado em Brasília. Na ocasião, ele foi ajudado por seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), e por um instrutor.

O influenciador escreveu um comentário em que diz que “o capitão mentecapto não sabe nem atirar”.

Em resposta, Bolsonaro disse: “confesso que não dá para disputar uma olimpíada, mas em uma eventual invasão de propriedade, se o alvo fosse um gordinho do seu tamanho não ficaria tão difícil acertar”. Ele também publicou a foto de um alvo de papel com marcas de tiros.

Preconceito e gordofobia

A ofensa gordofóbica se soma a ataques preconceituosos que Bolsonaro e seu filho Eduardo (PSL-SP) proferiram nos últimos dias, ou seja, na quinta-feira (3), Bolsonaro se referiu aos nordestinos usando o termo depreciativo ‘pau de arara’. No dia seguinte, o filho publicou vídeo ridicularizando o trabalho de mulheres em obra do metrô de SP que ruiu.

Em relação a esse comportamento excessivo do presidente, o Datafolha de dezembro mostrou Bolsonaro com 17% de intenções de voto no Nordeste, contra 61% de Lula (PT). No eleitorado feminino, ele tem 20%, enquanto o petista marca 49%.

