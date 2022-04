Casal é preso por manter 4 filhos amarrados como forma de castigo no AM

As crianças foram levadas para uma unidade hospitalar do município onde realizaram exame de corpo de delito

Maués (AM) – Um homem de 28 anos, e uma mulher de 25 anos que não tiveram a identidade revelada, foram presos nesta segunda-feira (18), por manterem seus quatro filhos amarrados, dentro de sua casa, localizada na rua Anita Guimarães, no bairro São Domingos, no município de Maués distante a 276 quilômetros de Manaus.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maués, a tia das crianças de 4, 7 e 10 anos, relatou que o casal mantinha os filhos amarrados dentro da residência.

Segundo o delegado Rafael Schmidt, titular da DIP, diante da denúncia uma equipe policial junto com o conselho tutelar foi até o local e encontrou as crianças na residência, porém elas não estavam nas condições informada no BO.

As crianças foram levadas para uma unidade hospitalar do município onde realizaram exame de corpo de delito, o resultado apontou leves lesões em seus pulsos.

Ainda conforme a autoridade policial, durante o depoimento, a mãe das crianças informou que essa teria sido a primeira vez que o casal praticou o ato, alegando que seria para chamar a atenção das crianças a obedecerem.

O titular do DIP informou que um inquérito policial foi instaurado para apuração do caso.

