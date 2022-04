No Amazonas, 62 veículos foram recuperados no mês de abril

Manaus (AM)- A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), no período de 1º a 17 de abril, conseguiu recuperar 62 veículos com restrição de roubo em todo o estado. Só na capital, foram 59 ações bem-sucedidas que contaram, principalmente, com o apoio do Paredão.

O sistema de monitoramento possui 500 câmeras de segurança espalhadas por todas as zonas da cidade. Com base nas imagens, é possível acompanhar o deslocamento e indicar o ponto exato onde o veículo com restrição de roubo está localizado.

Exemplo disso foi o caso atendido por policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que conseguiram recuperar, na manhã do domingo (17), um veículo com restrição de roubo no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte da capital amazonense.

Na ocorrência, por volta das 10h, o Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) localizou a motocicleta modelo Pop, de cor vermelha e placa PHE-1D55, com restrição de roubo, na avenida Arquiteto José Henrique. Ela era conduzida por um homem de 37 anos, que foi detido.

Com o suspeito, além da moto, foram apreendidos um celular Samsung J4, cor dourada e um celular Samsung A10, cor preta. O caso foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Divulgação/PMAM

