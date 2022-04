Devotos de São Jorge festejam dia do santo guerreiro em Manaus

Com uma extensa programação desde as primeiras horas do dia, os devotos puderam homenagear o padroeiro

Manaus (AM) – A Paróquia São Jorge recebeu os fiéis para o festejo do Santo Guerreiro neste sábado (23). Com uma extensa programação desde as primeiras horas do dia, os devotos puderam homenagear o padroeiro.

Foto: Bianca Fatim

A Paróquia São Jorge deu início a comemoração dos festejos com a missa das 6h, que foi presidia pelo Frei José Faustino Tor. Às 10h30 teve uma celebração ao santo, seguida da venda de churrasco na área externa do local. Às 18h, saiu uma carreata pelas ruas do bairro e uma missa solene em honra a São Jorge.

Nas redes sociais da Paróquia, é possível acompanhar os festejos para aqueles que não puderam comparecer por alguma razão.

Foto: Bianca Fatim

No ano passado, por conta da covid-19, os festejos retornaram presencialmente, mas com diversas restrições. Neste ano, os fiéis poderão celebrar se deliciando com um bolo e uma festa após a missa.

Quem é São Jorge?

São Jorge é um dos santos mais populares do Brasil. Lembrado por ter sido um grande guerreiro, ele é associado à luta contra os males e energias negativas que acometem a vida.

Sua incansável dedicação ao Cristianismo foi marcada por perseguições, milagres e uma fé inabalável no poder divino.

