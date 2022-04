Veículos de grande porte são fiscalizados na zona Sul de Manaus

Manaus (AM) – Aconteceu nesta terça-feira (26), mais uma etapa da operação Carga Pesada para fiscalizar veículos de grande porte, na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona Sul da cidade.

A ação contou com apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e resultou em 72 veículos de grande porte abordados, 17 autuações, além de duas remoções ao parqueamento terceirizado do IMMU.

O diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari explicou que o objetivo é oferecer mais segurança aos condutores que trafegam na via e também a outras áreas da cidade.

“Estamos intensificando as fiscalizações em todas as zonas da cidade e pela avenida Rodrigo Otávio passam cerca de 10 mil veículos no período da manhã, entre eles, veículos pesados. O objetivo é que tenhamos mais segurança viária em relação a estes veículos”, ressaltou.

Dois veículos foram removidos ao parqueamento, sendo um por má conservação e outro por irregularidades na documentação.

As ações continuam nas próximas semanas e outras operações já estão previstas em outras áreas da capital.

