Motociata em apoio a Bolsonaro reúne manifestantes em Manaus

Manaus (AM) – Os Movimentos de Direita e Conservadores do Amazonas realizaram por volta das 16h da tarde deste domingo (1°) uma motociata em prol do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL).

O evento iniciou na Bola do Produtor, localizado na zona Leste da capital e finalizou na Ponta Negra, onde uma concentração aguardava os motociclistas.

Participantes do evento discursaram durante a concentração e orações também foram realizadas. Armando, um dos integrantes da passeata, afirmou que o evento representa a importância da união por um país livre.

“O Brasil tem potencial de ser um dos melhores países, como já vem sendo no governo Bolsonaro”, declarou.

Uma das pautas defendidas durante o evento, foi a atuação de jovens durante o período eleitoral. Gustavo Corrêa, de 18 anos discursou, dizendo que está lutando pela sua liberdade.

“Nossa bandeira jamais será vermelha, estamos aqui lutando por um país melhor. Estamos lutando pela pátria, família e o socialismo não vai conseguir destruir isso” declarou.

O evento foi marcado pelo apoio de lideranças políticas e religiosas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (PL), como o deputado federal capitão Alberto Neto (PL) e o pré-candidato ao Senado, coronel Alfredo Menezes.

Evento em Brasília

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram uma motociata na manhã deste domingo (1º). Os manifestantes seguiram em direção à Esplanada dos Ministérios, onde ocorreu a concentração para o ato em favor do governo federal no feriado do Dia do Trabalho.

“Vim cumprimentar o pessoal que está na manifestação pacífica em defesa da constituição, da democacria e da liberdade”, disse Bolsonaro na chegada.

Manifestantes mobilizados na Esplanada dos Ministérios defendiam intervenção militar e o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Em um dos carros de som, uma faixa pedia a destituição dos magistrados.

