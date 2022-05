Creas Leste em Manaus passa a funcionar em novo endereço

O Creas Leste atenderá temporariamente no Shopping Cidade Leste, localizado na avenida Autaz Mirim, nº 288, bairro Tancredo Neves

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), em Manaus, informa que, a partir desta segunda-feira, 2/5, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) Leste está atendendo, temporariamente, em novo endereço: Shopping Cidade Leste, localizado na avenida Autaz Mirim, nº 288, bairro Tancredo Neves, onde funcionam os Conselhos Tutelares Leste 1 e 2.

De acordo com a assessoria, o acesso aos serviços será distribuído da seguinte forma: no Conselho Tutelar Leste 1 (localizado no piso 1), será ofertado o Serviço das Medidas Socioeducativas (MSE), tendo como número de contato 98842-2930

. Já no Conselho Tutelar Leste 2 (localizado no subsolo) será ofertado o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi), no telefone 98842-1349.

*Com informações da assessoria

